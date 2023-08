822

Modelo proposto pela Mezli, como uma lanchonete autônoma, sem interação com pessoas. (foto: Divulgação Mezli)

Na Feira ABF EXPO que aconteceu no último mês, observamos o aumento do número de franquias autônomas que estão chegando no mercado.

De entrega de bebidas a mercados e lavanderia, as marcas estão automatizando as suas lojas e esse novo modelo de negócio tem se tornado bastante atrativo para quem deseja empreender no franchising.

As franquias autônomas são um tipo de negócio onde o cliente se dirige até a franquia para ser atendido de forma automatizada. Portanto, o negócio funciona com recursos de tecnologia e praticamente sem colaboradores.

Assim, o franqueado trabalha com máquinas automáticas, as chamadas “vending machines”. Nesse formato, não é preciso a presença de funcionários o tempo todo, diminuindo os custos fixos do negócio, e também diminuindo o que todo empreendedor brasileiro teme: custas e processos trabalhistas.

Assim como as demais franquias, em seus diversos formatos, as franquias automáticas também apresentam ao franqueado um modelo de operação pronta, com know-how de mercado, que facilita sua implementação. Há suporte, plano de negócios e a estrutura de uma marca já testada e aprovada.

Outra vantagem é que o franqueado pode oferecer os produtos e serviços em formato Home Office, indo até os locais para executar os atendimentos e realizar o acompanhamento de casa.

Um grande paradigma do franchising está sendo quebrado neste tipo de negócio: as franquias que mais vendem, não são somente as de menor investimento, mas as menos complexas e que dependem menos de pessoas.

Estas são as estrelas do franchising 4.0 deste ano e estão chegando com tudo e temos, atualmente, diversas opções em diferentes segmentos. Assim, basta analisar que tipo de negócio é o melhor para o seu perfil e qual franquia automatizada é a ideal para a sua região.