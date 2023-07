Franquia chega a BH com pocket shows, pratos saborosos e ambiente familiar

673

Leão Leonel, mascote da marca, com colecionáveis do Detetive do Prédio Azul (foto: Mundo Animal/Divulgação )





Lanchonete temática. Essa é a proposta da Mundo Animal, que chegou a BH recentemente, se somando à rede de 70 unidades em todo o país.





Criada para oferecer uma experiência diferenciada ao público, a primeira unidade da Mundo Animal foi inaugurada em 2011, pelo empresário Ari Andrade da Silva, em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Com uma proposta temática e ambiente familiar, a marca ganhou sucesso rapidamente e em pouco tempo teve sua estrutura ampliada, além de novas unidades.





Em 2018, foi criada a holding M&A Franchising, que passou a franquear a marca. Foi neste período que a Mundo Animal deu início a um projeto de reformulação, trazendo uma proposta de gastronomia aliada à experiência e um padrão de qualidade a todas as lanchonetes.





Até o final de 2023, a franquia deverá ter mais de 110 unidades em funcionamento. Além disso, este ano, a rede foi reconhecida com o Selo de Excelência em Franchising na categoria pleno, concedido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Diversão para as crianças

Nestas férias escolares, inclusive, a lanchonete está com uma programação especial para a criançada e os pais. Edu, o elefante mais querido da selva volta a fazer parte dos pockets shows nas segundas, quartas e sextas, ao lado de Leonel, o leão mascote da marca. Outra atração é a turma dos Detetives do Prédio Azul - Max, Berenice, Flor e Zeca -, que vão invadir a lanchonete. É um novo combo - Alegria da Selva - com um hambúrguer de 100 gramas, uma porção de batatas fritas de 70g e um briquedo colecionável a R$ 31,90.



Além dos pratos generosos e compartilháveis, não é cobrada taxa de 10% de serviço, tem espaço kids com monitoria gratuita, o ambiente é temático e o pocket show é gratuito também.





As opções são variadas: torres de batata, lanches diversos e tábuas de petiscos enriquecem o cardápio. "A Mundo Animal vai muito além de uma saída para comer. Nosso objetivo é proporcionar uma verdadeira experiência que estimula, fortalece e valoriza os vínculos familiares", explica o empresário.





A decoração do espaço é bem peculiar. Os móveis são feitos de maneira artesanal, revestidos com estampas de animais e estruturas de madeira. O ambiente ainda conta com folhagem em toda decoração, esculturas e pelúcias de animais expostas em pontos estratégicos, telões com trilhas sonoras inspiradas em músicas africanas e banheiros com som ambiente de selva.





O espaço transforma o passeio em um momento lúdico para adultos e crianças.

SERVIÇOS

Mundo Animal Lanchonete Temática

Av. Presidente Caros Luz, 492 - Alto Caiçaras - Belo Horizonte.

(31) 3080-0492

Aberto de segunda a sexta-feira das 18h30 à 00h e aos finais de semana das 12h à 00h.

Informações no site: www.euamomundoanimal.com.br