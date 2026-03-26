Envelhecer melhor é o desafio em um Brasil que vive mais e envelhece

A discussão sobre envelhecimento mudou. Não se trata mais apenas de viver mais, mas de como viver esses anos a mais. Esse é o ponto central da iniciativa das Nações Unidas para a Década do Envelhecimento Saudável (2021–2030), que resume a proposta em uma ideia simples: é preciso adicionar vida aos anos, e não apenas anos à vida.



O princípio parece óbvio, mas os dados mostram que ele está longe de se realizar de forma equilibrada. A qualidade do envelhecimento ainda depende de fatores como renda, acesso à saúde, condições de trabalho e inserção social. Em outras palavras, viver mais não é garantia de viver melhor — e essa diferença tende a se ampliar quando olhamos para grupos específicos da população.



No Brasil, essa discussão ganha contornos específicos. O país envelhece em ritmo acelerado, com aumento da expectativa de vida e redução da taxa de natalidade. Ao mesmo tempo, grande parte da população ainda enfrenta dificuldades de acesso a serviços básicos, inserção no mercado de trabalho e proteção social. O resultado é um cenário em que o aumento da longevidade não vem acompanhado, na mesma velocidade, de condições adequadas para um envelhecimento com qualidade.



Essa diferença aparece de forma clara quando se observa quem consegue, de fato, “adicionar vida aos anos”. Para uma parcela da população, envelhecer pode significar mais tempo de autonomia, participação e estabilidade. Para outra, pode significar maior exposição a fragilidades já acumuladas ao longo da vida — especialmente em renda, saúde e vínculos com o trabalho.



Esse cenário coloca pressão direta sobre políticas públicas, especialmente na previdência. Em um sistema baseado na contribuição dos trabalhadores ativos, o envelhecimento da população altera o equilíbrio entre quem contribui e quem recebe benefícios. A discussão, portanto, não é apenas sobre aumento de despesas, mas sobre sustentabilidade do modelo no médio e longo prazo.

Ao mesmo tempo, o desafio vai além do cálculo atuarial. Se as pessoas vivem mais, será necessário repensar trajetórias de trabalho mais longas, formas de requalificação ao longo da vida e condições para permanência produtiva no mercado. Sem isso, o risco é ampliar a distância entre viver mais e viver melhor — com impactos não apenas individuais, mas também fiscais e sociais.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2026, o Brasil terá eleições para cargos no Executivo e no Legislativo. Em um país que envelhece rapidamente, vale a pergunta: o seu candidato está olhando para esse tema? O que está sendo proposto, de forma concreta, para lidar com uma sociedade mais longeva — em trabalho, previdência e qualidade de vida? Se viver mais já é uma realidade, talvez seja hora de incluir esse critério também na escolha.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.