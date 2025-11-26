Envelhecimento impulsiona novos serviços no Brasil

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 — “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira” — trouxe à tona uma das grandes megatendências globais do século 21, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU): o envelhecimento populacional. O Brasil ocupa posição de destaque nesse cenário e, até 2030, deverá ser o quinto país com o maior número de pessoas idosas no mundo.

Mais do que uma transformação social, o envelhecimento representa um movimento econômico de grande impacto e uma oportunidade para o desenvolvimento de serviços voltados à chamada geração longeva. Dados mostram que, em 2025, o país deverá ter aproximadamente 31,8 milhões de pessoas idosas. Com a expectativa de vida ultrapassando os 76 anos, empresas de diferentes setores são chamadas a se adaptar e a criar soluções que atendam às novas demandas de consumo e bem-estar desse público.

O CRO do Grupo Zelo, Alessandro Oliveira, ressalta que, entre os serviços direcionados a esse público, o planejamento póstumo vem ganhando atenção e sendo tratado com maior naturalidade. “O setor funerário, tradicionalmente associado ao luto, passa por um processo de modernização que reflete o comportamento mais racional e organizado da população idosa”, completa.

Segundo Alessandro, essa mudança é perceptível no cotidiano das famílias. “O planejamento funerário deixou de ser um tabu e se tornou uma oportunidade de organização financeira e emocional. Hoje, mais de 40% dos nossos clientes têm mais de 60 anos, o que mostra a confiança da geração longeva em nossos serviços”.

Ele destaca que o papel da empresa vai além do atendimento no momento da perda. “É um amparo em vida. Investimos em um atendimento humanizado, empático, que cria vínculos reais com as famílias. Em muitas regiões, nossos colaboradores são recebidos para um café. Essa atenção e esse cuidado são o que a geração prateada mais valoriza”.

Para Alessandro, o tema do Enem 2025 reforça a necessidade de ampliar o olhar sobre o envelhecimento. “O alerta trazido pelo exame é um convite para que a sociedade e o setor privado reflitam sobre o envelhecimento sob novas perspectivas. Incluir a população idosa na dinâmica social e econômica combina empatia, responsabilidade social e inteligência de mercado”, completa.