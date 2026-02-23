Hábitos precoces moldam envelhecimento saudável

Durante muito tempo, envelhecer com saúde foi visto quase como uma questão de sorte ou genética. Hoje, a medicina é clara: a saúde aos 60 anos começa a ser construída muito antes — por volta dos 30. É nessa fase da vida que se consolidam hábitos que determinam não apenas quanto tempo se vive, mas como se vive. Em um país como o Brasil, em que o número de pessoas com mais de 65 anos cresceu 57,4% em 12 anos (2010 a 2022), chegando a 10,9% da população total, conforme dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais do que evitar doenças, a atenção precisa estar em manter funcionalidade, autonomia e bem-estar físico e mental ao longo das décadas.



Segundo o médico Lucas Moser, a partir dos 30 anos, o corpo passa por mudanças silenciosas: o metabolismo desacelera, a massa muscular começa a diminuir e fatores de risco cardiovasculares podem surgir sem sintomas. “Por esses e vários outros fatores é que recomenda-se uma abordagem preventiva, baseada em acompanhamento regular de saúde, alimentação equilibrada, atividade física e cuidado com a mente, preparando o corpo desde cedo para envelhecer melhor”, declara.

O controle do colesterol, por exemplo, é um dos pilares da prevenção cardiovascular. Níveis elevados de LDL ao longo da vida aumentam o risco de infarto e AVC no futuro, como apontou um estudo relativamente recente no periódico The Lancet, apontado pela Veja Saúde. Mudanças no estilo de vida parecem ser sempre o primeiro passo, mas, em alguns casos, médicos como o Dr. Lucas Moser avaliam também o uso de medicações preventivas, como estatinas, para reduzir o risco acumulado ao longo dos anos. “A lógica é simples: quanto menor o tempo de exposição ao colesterol alto, menor o risco cardiovascular na maturidade”, diz o profissional.

Exercício físico e a luta contra a sarcopenia

Pouca gente sabe, mas a perda de massa muscular — chamada de sarcopenia — começa de forma lenta já a partir dos 30 a 40 anos. Sem intervenção, essa perda se acelera com o passar do tempo, comprometendo força, equilíbrio e independência na terceira idade.

“A principal forma de prevenção da sarcopenia é a prática regular de exercícios de força, como musculação, pilates ou treino funcional. Manter músculos fortes não é apenas uma questão estética: é essencial para prevenir quedas, fraturas, doenças metabólicas e até declínio cognitivo”, explica o Dr. Lucas Moser.

Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), estima-se que entre 5% e 13% das pessoas de 60 a 70 anos apresentam sarcopenia, e essa prevalência pode chegar de 11% a 50% em indivíduos maiores de 80 anos.



Saúde mental também envelhece

Cuidar do corpo sem cuidar da mente não funciona. Estresse crônico, privação de sono, ansiedade e isolamento social têm impacto direto na saúde física e no envelhecimento. Segundo o Dr. Lucas Moser, pessoas com boa saúde mental tendem a manter hábitos mais saudáveis, melhor função cognitiva e maior qualidade de vida com o passar dos anos.

“Construir relações, respeitar limites, buscar equilíbrio emocional e, quando necessário, apoio profissional são partes fundamentais desse processo”, pondera o médico. Ele aponta ainda que uma dieta saudável aumenta as chances de chegar aos 70/80 anos não apenas com boa saúde física, mas também mental.

Envelhecer bem é uma escolha diária

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim como escolher a roupa do dia, a hora do banho, o caminho para o trabalho e tantas outras decisões que temos no dia a dia, envelhecer bem também pode ser uma decisão diária. “Pequenas escolhas feitas hoje — se movimentar mais, cuidar da alimentação, controlar fatores de risco e preservar a saúde mental — têm impacto profundo no futuro, sem dúvida alguma”, pondera o Dr. Lucas Moser. Para ele, envelhecer pode ser um processo saudável construído ao longo de toda a vida.