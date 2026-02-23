Assine
Mundo Corporativo

Hábitos precoces moldam envelhecimento saudável

Médico alerta que a construção de um envelhecimento saudável começa na vida adulta, fase em que se consolidam hábitos que impactam diretamente a qualidade de vida após os 60 anos.

DINO
DINO
Repórter
23/02/2026 10:02

Happy elderly woman and her daughter browsing on tablet computer. Mother and daughter sitting on couch with home interior in background. Technology concept.
Happy elderly woman and her daughter browsing on tablet computer. Mother and daughter sitting on couch with home interior in background. Technology concept. crédito: Goncalo Costa

Durante muito tempo, envelhecer com saúde foi visto quase como uma questão de sorte ou genética. Hoje, a medicina é clara: a saúde aos 60 anos começa a ser construída muito antes — por volta dos 30. É nessa fase da vida que se consolidam hábitos que determinam não apenas quanto tempo se vive, mas como se vive. Em um país como o Brasil, em que o número de pessoas com mais de 65 anos cresceu 57,4% em 12 anos (2010 a 2022), chegando a 10,9% da população total, conforme dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais do que evitar doenças, a atenção precisa estar em manter funcionalidade, autonomia e bem-estar físico e mental ao longo das décadas.

Segundo o médico Lucas Moser, a partir dos 30 anos, o corpo passa por mudanças silenciosas: o metabolismo desacelera, a massa muscular começa a diminuir e fatores de risco cardiovasculares podem surgir sem sintomas. “Por esses e vários outros fatores é que recomenda-se uma abordagem preventiva, baseada em acompanhamento regular de saúde, alimentação equilibrada, atividade física e cuidado com a mente, preparando o corpo desde cedo para envelhecer melhor”, declara.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O controle do colesterol, por exemplo, é um dos pilares da prevenção cardiovascular. Níveis elevados de LDL ao longo da vida aumentam o risco de infarto e AVC no futuro, como apontou um estudo relativamente recente no periódico The Lancet, apontado pela Veja Saúde. Mudanças no estilo de vida parecem ser sempre o primeiro passo, mas, em alguns casos, médicos como o Dr. Lucas Moser avaliam também o uso de medicações preventivas, como estatinas, para reduzir o risco acumulado ao longo dos anos. “A lógica é simples: quanto menor o tempo de exposição ao colesterol alto, menor o risco cardiovascular na maturidade”, diz o profissional.

Exercício físico e a luta contra a sarcopenia

Pouca gente sabe, mas a perda de massa muscular — chamada de sarcopenia — começa de forma lenta já a partir dos 30 a 40 anos. Sem intervenção, essa perda se acelera com o passar do tempo, comprometendo força, equilíbrio e independência na terceira idade.

“A principal forma de prevenção da sarcopenia é a prática regular de exercícios de força, como musculação, pilates ou treino funcional. Manter músculos fortes não é apenas uma questão estética: é essencial para prevenir quedas, fraturas, doenças metabólicas e até declínio cognitivo”, explica o Dr. Lucas Moser.

Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), estima-se que entre 5% e 13% das pessoas de 60 a 70 anos apresentam sarcopenia, e essa prevalência pode chegar de 11% a 50% em indivíduos maiores de 80 anos.

Saúde mental também envelhece

Cuidar do corpo sem cuidar da mente não funciona. Estresse crônico, privação de sono, ansiedade e isolamento social têm impacto direto na saúde física e no envelhecimento. Segundo o Dr. Lucas Moser, pessoas com boa saúde mental tendem a manter hábitos mais saudáveis, melhor função cognitiva e maior qualidade de vida com o passar dos anos.

“Construir relações, respeitar limites, buscar equilíbrio emocional e, quando necessário, apoio profissional são partes fundamentais desse processo”, pondera o médico. Ele aponta ainda que uma dieta saudável aumenta as chances de chegar aos 70/80 anos não apenas com boa saúde física, mas também mental.

Envelhecer bem é uma escolha diária

Assim como escolher a roupa do dia, a hora do banho, o caminho para o trabalho e tantas outras decisões que temos no dia a dia, envelhecer bem também pode ser uma decisão diária. “Pequenas escolhas feitas hoje — se movimentar mais, cuidar da alimentação, controlar fatores de risco e preservar a saúde mental — têm impacto profundo no futuro, sem dúvida alguma”, pondera o Dr. Lucas Moser. Para ele, envelhecer pode ser um processo saudável construído ao longo de toda a vida.



Website: http://lucasmoser.com

