Edição limitada

Osklen e Inhotim respiram a mesma fonte de inspiração: a arte. A composição paisagística e estética do Inhotim é protagonista da coleção que a Osklen criou em parceria com o museu e consolida essa sinergia que, este ano, celebra uma década de história. O encontro de dois universos que expressam um movimento de integração com a exuberância botânica, a arquitetura e expressão artística, com o um objetivo em comum: a construção de um novo olhar para as riquezas naturais e o design brasileiro. A nova coleção é parte do Osklen ArtSeries, projeto que busca promover o encontro da moda e arte com coleções de séries limitadas.

Buddemeyer lançou sua coleção de verão Luxus 2025

Leveza, frescor e sofisticação

Com a proposta de transformar os dias quentes em momentos de puro conforto e elegância, a Buddemeyer lançou sua coleção de verão Luxus 2025. Inspirada no desejo de leveza, descanso e bem-estar, a linha chega com peças sofisticadas e refrescantes. São aproximadamente 50 itens, entre colchas, duvets, jogos de cama, almofadas e toalhas de banho e praia com tecidos respiráveis. Com charme e modernidade, a colcha Lily traz ilustrações aquareladas de folhagens e borboletas, evocando a delicadeza da natureza e criando um cenário tropical e elegante. Confeccionada em puro algodão acetinado, a peça proporciona um toque suave e refrescante, garantindo noites de descanso leve e revigorante.

Coleção Archive Athletics

Casual

A Converse resgata a energia do esporte casual com a coleção Archive Athletics, trazendo de volta o icônico modelo Logan com design e produção 100% brasileiros. Inspirado nos anos 1990, o sneaker combina autenticidade, conforto e um toque nostálgico, perfeito para quem curte a vibe do streetwear retrô. O modelo vem nas cores branco e preto, resgatando elementos nostálgicos, porém

com um toque contemporâneo.

