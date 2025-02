A Mindse7, marca da C&A focada nas últimas tendências de moda, apresenta collab com a Lo de Lui, etiqueta independente de São Paulo, fundada pela designer Luiza Rosas. A coleção-cápsula se destaca pelo uso vibrante de cores e estampa arrojada inspirada em laços, que captura a essência artística da Lo de Lui. A paleta de cores energética também se alinha perfeitamente ao DNA inovador da Mindse7. O lançamento também apresenta peças em tricô, uma novidade no portfólio da Lo de Lui, que reforça o estilo cool & chic, característica da Mindse7.

Outono

A coleção de outono 2025 da Hering traz uma campanha estrelada pela influenciadora do TikTok Lelê Burnier. As peças unem estilo, conforto e modernidade para acompanhar a dinâmica do dia a dia, com opções que aliam funcionalidade e versatilidade. Elementos do estilo esportivo combinam com a alfaiataria descomplicada, garantindo looks práticos e casuais para diferentes momentos da rotina. Entre os destaques, estão camisas, calças e bermudas com bolsos utilitários, além de polos de manga comprida com listras largas e contraste de cores.

Frescor

Quem aguenta o calor intenso sem ter alguma coisa para dar uma refrescada? Pensando em oferecer mais conforto, a Arno lançou um ventilador de longo alcance de vento e mais conforto sonoro. A linha de ventiladores X-treme 9 promete refrescar qualquer ambiente em todos os momentos do dia. Vem com opções de modelos de 40cm para mesa, coluna, coluna 2 em 1, parede, mesa e coluna com 4 velocidades e mesa e coluna com função repelente. Com uma hélice de 9 pás e alcance de vento de

até 12 metros, distribui o ar de maneira eficiente e refresca todo o ambiente.