Indicada pelos fisioterapeutas como sendo uma das melhores marcas de tênis para caminhadas, a Asics

abriu o ano com colaborações icônicas. Unindo design técnico, narrativa cultural e estética contemporânea, fez parceria com a Dime, de Montreal, e lançou o Gel-Quantum 360 VIII GTX. Modelo que combina a eficiência da membrana Gore-Tex, que protege os pés contra chuva e condições climáticas adversas, com o conforto e a leveza proporcionados pela tecnologia Division Space. O solado com amortecimento FF Blast plus eco e a estrutura Trusstic dão estabilidade e um visual dinâmico, ideal para o ritmo das ruas. A Asics também fez parceria com a Atmos e com a Hildden NY, lançando mais dois modelos. Os três são para o streetwear.



Design

Assinada pela designer Daniela Ferro, a poltrona Arbórea se inspira nas formas e proporções das grandes árvores frondosas, que simbolizam acolhimento e bem-estar. As formas arredondadas do assento e do encosto são convidativas, sugerindo maciez e conforto. A almofada solta do encosto dá um toque informal. A base em madeira, com linhas orgânicas, representa as raízes das árvores e reforça a conexão com o ambiente natural. A poltrona oferece três diferentes versões: com dois braços, com braço único ou com braço único acompanhado de mesinha de apoio integrada, de tampo redondo. A poltrona está disponível com base fixa ou giratória e é fabricada em madeira tauari.

Fantasias

A Riachuelo lançou uma coleção exclusiva para o carnaval com looks versáteis para todos os estilos, personalidades e idades. Intitulada “Mistura e Vem”, a coleção é repleta de brilhos, cores e texturas, com peças versáteis para todos os tipos de carnaval do país, do bloco de rua à roda de samba. Dividida em três categorias, traz diferentes estilos e ideias para que o folião arrase com alegria e ousadia. A linha Glam é voltada para as comemorações noturnas e tem visual moderno e sexy, com peças em paetê, lurex, tule e animal print. A linha Fun traz uma proposta romântica e surrealista, perfeita para brincar o carnaval nos bloquinhos de rua com brilho e cor. E a linha Neon é vibrante e futurista, ideal para o carnaval diurno. As peças seguem as tendências de raves e festivais, como o próprio nome sugere. As cores neon são protagonistas, mas dividem espaço com um colorido.