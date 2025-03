A Renner uniu moda, música e expressão para homenagear um grande ícone da cultura brasileira. Criou uma coleção exclusiva com Gilberto Gil, que completa 60 anos de carreira este ano. Os modelos foram criados pelo time de estilo da marca, inspirado pelas ideias, referências e estéticas, além de fotos e letras das músicas mais marcantes do artista, que estampam algumas das peças femininas e masculinas, como camisetas, camisas, bermudas, vestidos, meias, chinelos, bonés e ecobags. A coleção-cápsula foi dividida em duas estéticas distintas, que exploram diferentes tons e sons do estilo múltiplo do compositor. Na linha “Mundo: A Paz”, entram peças mais casuais em tonalidades de azul e branco, representando o dia, o sol e a essência pacífica do artista. Já na linha “Mundo: Palco”, os itens ganham uma pitada de sofisticação em tons mais sóbrios como preto, cinza e bege, simbolizando a energia vibrante dos festivais e shows do artista.

Pituchinhus, marca de roupas infantis

Infantil

Barbie, a boneca mais famosa do mundo, também é a mais fashionista! E é por isso que se uniu à Pituchinhus, marca de roupas infantis, para criar um mundo cor-de-rosa em uma collab que fará as crianças sonharem! As marcas apresentam looks cheios de brilho e autenticidade, disponíveis nos tamanhos de 2 a 14. A união do tricô Pituchinhus junto ao tule e cristais resulta em peças exclusivas e que darão um toque mágico ao guarda-roupa das meninas. A coleção conta com peças em tecido light UV50+, o que garante conforto extremo e proteção. Além disso, as peças em cotton e ribana são leves e se moldam ao corpo.

coleção exclusiva de Lady Gaga para os fãs

Lady Gaga

A C&A promove conexão com música, moda e cultura pop e lança coleção exclusiva de Lady Gaga para os fãs curtirem o evento “Todo Mundo no Rio – Lady Gaga” com muito estilo. Apoiadora oficial do evento, que acontece no dia 3 de maio, na Praia de Copacabana, a marca lançou a coleção para tornar a experiência ainda mais especial. São camisetas exclusivas licenciadas com estampas da Lady Gaga, perfeitas para os fãs que querem compor o look para o evento à beira-mar. As peças são confeccionadas em algodão mais sustentável, reforçando o compromisso da marca com uma moda mais responsável.

