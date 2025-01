França, Brasil e Espanha se unem em collab inédita para os pés. A marca franco-brasileira de tênis Veja e a espanhola Bimba y Lola, de roupas, bolsas e acessórios femininos, apresentam o lançamento de uma versão exclusiva do Venturi II. Disponível em duas cores – rosa claro e um ousado verde, o modelo foi inspirado nos calçados de trilha dos anos 1990. A parceria combina o design criativo da Bimba y Lola com materiais de base biológica da Veja. O tênis é confeccionado com couro orgânico rastreado, proveniente de fazendas 100% certificadas orgânicas nos pampas do Uruguai. Detalhes em camurça, sola de borracha amazônica, entressola de cana-de-açúcar e cadarços em poliéster reciclado reforçam o cuidado na escolha das matérias-primas. Apesar da aparência robusta, o modelo é leve, oferecendo conforto e estilo. A edição limitada do Venturi II vai do número 33 ao 39.

Nova era

Os brasileiros agora podem ter acesso a mais criações da New Era. Em campanha marcada pela presença do rapper A$AP Ferg, do jogador de futebol Donald De La Haye, mais conhecido como Deestroying, e do músico Urban Wyatt, a marca de Nova York anuncia quatro novos modelos que serão vendidos no Brasil. São eles: 59Fifty® A-Frame (fechado de aba reta em veludo marrom e lã azul-marinho), 9Twenty® A-Frame (fecho ajustável e aba curva em veludo azul e algodão off white), 9Fifty® Split-Panel (com atributos esportivos nas cores azul e cinza claro) e 9Fifty® A-Frame (em algodão preto lavado e veludo vermelho).

Mais uma tonalidade

A La Roche-Posay amplia sua linha de proteção solar com mais uma tonalidade do Anthelios Ultra Cover FPS 60: a cor 1.0. Desenvolvido com a tecnologia Color Science, que considera as diferentes características das brasileiras, o produto eleva a experiência de maquiagem ao oferecer alta cobertura, longa duração, acabamento impecável e precisão no ajuste ao tom de cada rosto. Dessa forma, a marca passa a contar com seis cores (do 1.0 ao 6.0), que se adequam aos diversos fototipos de pele do país. Em apenas três passos, o consumidor consegue descobrir a sua numeração ideal através do Testador Virtual Solar, encontrado no site www.laroche-posay.com.br.