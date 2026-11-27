Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

É sempre tempo de recomeçar. Na noite da última quarta-feira (25/11), o Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil foi palco da cerimônia do Prêmio da Música Instrumental Mineira. Em sua primeira edição, o evento premiou o quarteto Choro Amoroso, o guitarrista Daniel Faria, o bandolinista Wellingtom Gama e o contrabaixista Marcelinho Ícaro. Este último, de Ipatinga, também levou o prêmio de melhor arranjo por “Bola de meia, bola de gude” (Milton Nascimento/Fernando Brant).

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Nascida do Prêmio BDMG Instrumental, extinto em 2024 com o fechamento do BDMG Cultural, a nova premiação trouxe a expertise do original, que durante 23 edições celebrou a produção mineira. A nova iniciativa uniu três produtoras: Veredas, realizadora da Série BH Instrumental; ArteLivre, de Beth Santos, que esteve à frente do BDMG Instrumental, e a Beebop.



• CHORO DO JURA

A noite teve shows da flautista Raíssa Anastásia e do Choro do Jura, selecionados para a Série BH Instrumental. Subiram ao palco também Toninho Horta, que recebeu homenagem em nome de sua irmã, a flautista Lena Horta, agraciada na estreia do Prêmio Daniella Rennó, dedicado à trajetória de mulheres instrumentistas, e Thiago Delegado, que recebeu o Prêmio Marco Antônio Araújo de melhor álbum de música instrumental para “Sambetes vol. 2”.



• HO HO HO

O fim de ano em BH e os 50 anos da Rádio Autêntica Favela serão comemorados com árvore de natal, com 30 metros de altura. Instalada na Serra do Curral, ela poderá ser vista de diferentes regiões da cidade e também de municípios da Região Metropolitana, como Lagoa Santa, Ribeirão das Neves e Contagem. A proposta se inspira em uma tradição que marcou o Natal de Belo Horizonte, quando a árvore de luzes era montada na antiga torre da Rádio Del Rey, na mesma região da cidade.

A iluminação natalina da torre começou em 2 de dezembro de 1987 e se tornou uma referência das festas de fim de ano, com jogos de luzes que podiam ser vistos de diferentes pontos da capital. O acendimento da iluminação instalada na antena da emissora, no Aglomerado da Serra, está marcado para 8 de dezembro, terça-feira.

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• ARTESANATO

Com o tema “Raízes que criam o futuro”, a 37ª Feira Nacional de Artesanato (FNA) está confirmada para o período de 2 a 6 de dezembro, no Expominas. Além de reunir 3,5 mil artesãos de todas as regiões do Brasil, haverá apresentações musicais diárias e uma ambientação natalina especial. A Praça de Natal, localizada na Avenida Central da FNA, terá oito árvores de Natal decoradas de forma interativa: os visitantes poderão pendurar bolas de papel para escrever mensagens, e os expositores vão colocar suas peças de artesanato.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.