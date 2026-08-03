‘Olhe para cima’ reúne imagens de Daniel Mansur 

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Um dos nomes mais importantes da fotografia em Belo Horizonte, Daniel Mansur, que morreu em 2025, é dono de uma obra primorosa. Parte dela, reunida na mostra “Olhe para cima”, pode ser vista até sábado (8/8), na Galeria Olhar BH, no Piso Belo Horizonte do BH Shopping.

Mansur era fascinado pelas árvores. Com a câmera voltada para o alto, transformava troncos e copas em monumentos vivos, revelando a grandiosidade das “majestosas”, como ele as chamava. Formado em Publicidade pela PUC-Minas, em 1987, representado por diversas galerias, participou de exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, incluindo Lisboa, Miami e importantes museus e centros culturais.

BOLINHO



Um dos personagens mais conhecidos da arte urbana de Belo Horizonte, o Bolinho, ganha uma exposição inédita no Palácio das Artes. A mostra “Habitante – Registros de um bolinho pela cidade” celebra os 17 anos da criação, reunindo 11 obras, entre cerâmicas, telas e módulos táteis, que revisitam a trajetória do personagem, presente em diversos muros da capital e também em outras cidades do Brasil e do exterior.

A exposição será aberta no próximo dia 11, na PQNA Galeria Pedro Moraleida, e ficará em cartaz até 13 de setembro, com entrada gratuita. A programação inclui ainda, no dia 15 de agosto, uma pintura ao vivo de Raquel Bolinho e Kdu dos Anjos, com discotecagem do DJ Raphael Bravin.

GASTRÔ

O Macacos Cine Gastrô, circuito gastronômico oficial do Macacos Cine Fest, estreia em Macacos, distrito de Nova Lima, com programação entre 7 de agosto e 7 de setembro. Bares, restaurantes e cafés da vila participam da iniciativa, com pratos criados a partir de filmes brasileiros, antecipando o clima da primeira edição do festival de cinema, que ocorre em setembro.

Tamira Abreu, idealizadora do projeto, conta que a proposta “é transformar sabores, aromas e histórias em uma nova forma de celebrar o audiovisual nacional, fortalecendo também o turismo e a economia criativa local”.

AO VIVO

A cantora catarinense Deise faz única apresentação, dia 13 de agosto, às 20h30, na Casa Outono, abrindo a turnê “Singularidades ao vivo”, que inaugura uma nova fase em sua carreira, antes marcada pela música gospel. No repertório, 10 faixas inéditas do seu novo álbum, “Singularidade”, que falam de amor, perdas e autoconhecimento.



CENA

O seminário “Mulheres nas artes da cena: gestão, redes e profissionalização” reúne artistas, produtoras e profissionais dos bastidores da cultura no Teatro Marília, em Belo Horizonte, no dia 13 de agosto.

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Gratuito, o encontro encerra o ciclo formativo do projeto Esparrama – Escola Itinerante para Mulheres Artistas, iniciativa voltada à formação e ao fortalecimento de mulheres artistas periféricas da cidade. A programação contará com participações de Talita Braga (Zula Cia. de Teatro), Liliane Alves (Grupo Entre Elas/Casa do Beco), Amora Tito e Grupo Morro Encena, com debates sobre gestão cultural, políticas públicas, estratégias de atuação profissional e construção de redes de colaboração.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.