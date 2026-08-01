Com homenagem a Lô Borges, Lenine emociona a plateia no Minascentro
O cantor pernambuco lançou em BH o disco 'Eita', o primeiro de inéditas 10 anos depois de 'Carbono'
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Lenine é um cantor de poucas palavras. No palco, não fala quase nada com a plateia. Foi assim no último sábado (25/7), no Minascentro, onde lançou seu mais novo trabalho, “Eita”. Isso não quer dizer que ele não seja atencioso com o público. Em quase duas horas do show, o pernambucano estava concentrado na apresentação de 31 canções, certamente um dos melhores espetáculos deste ano em Belo Horizonte. Num dos poucos papos com a plateia, revelou a emoção de estar em Minas, terra de Milton Nascimento. E foi gentil ao agradecer a receptividade do público, que lotou o teatro do Minascentro.
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• MOMENTO TERNURINHA
Antes da metade do show, Lenine sentou no banquinho. Com o violão e sozinho, fez o “momento ternurinha”, apelido que sua equipe pôs na performance solo. Cantou “Foto de família”, “É o que interessa”, “Leve e suave” e “Paciência”. Os fãs, por sua vez, não ficaram calados. No final do bloco, alguém fez uma brincadeira com o nome do show, gritando lá do fundo: “Eita que tá bom demais!”.
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Ao final da apresentação, Lenine reverenciou a memória de Lô Borges, que morreu em novembro do ano passado. Aos versos de “Hoje eu quero sair só”, última canção do bis, acrescentou um trecho de “Para Lennon e McCartney”.
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O show de Lenine é daqueles espetáculos imperdíveis. Tanto pela reação da plateia, que acompanha todas as canções com entusiasmo, quanto pela beleza da obra do pernambucano, acompanhado por uma grande banda. Nos bastidores, Lenine recebeu Paulo Pederneiras e bailarinos do Grupo Corpo. “Sempre com saudade de você. Você sabe disso”, disse ele a Paulo, diretor artístico da companhia mineira, para a qual Lenine criou as trilhas dos espetáculos “Breu” (2007) e “Triz” (2013).
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