Atriz mineira de "Bacurau" estreia na direção

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

De volta a Belo Horizonte, onde voltou a residir este ano, a atriz Bárbara Colen estreia na direção teatral com “Farewell”, ao lado do dramaturgo e diretor Vinícius de Souza. A montagem terá apresentação única e gratuita em 6 de agosto, às 20h, no Teatro Sesiminas, reunindo 22 atores em cena. Haverá participação especial ao vivo da Orquestra Sesiminas e imagens com direção audiovisual da cineasta Clarissa Campolina. A criação, que aproxima teatro, cinema e música, acompanha uma professora de inglês aposentada que, ao descobrir que tem pouco tempo de vida, faz o último pedido ao filho: assistir, pela primeira vez, a um concerto de orquestra.

Antes da estreia de “Farewell”, Bárbara Colen embarca para a África do Sul, onde participa da 47ª edição do Festival Internacional de Durban. Em 30 de julho, será exibido “Brasa”, dirigido por Diane Maia e selecionado para a mostra competitiva de curtas-metragens, com a atriz mineira em um dos papéis principais.



• OURO PRETO

O multiartista Craca Beat e a cantora e performer Sandra-X lançam o disco “Terra tremesse”, neste sábado (25/7), no Marte Festival, em Ouro Preto. O álbum marca a retomada da parceria da dupla depois de mais de 10 anos do projeto Axial. O show, na Praça Tiradentes, tem entrada franca.



• EXPOSIÇÃO

“A (à) sombra das ânforas”, de Renato Morcatti, poderá ser vista a partir de 1º de agosto na Lemos de Sá. A exposição marca o início da representação do artista pela galeria.

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• DA FOLIA DE BH

Vitória Pires é atração da próxima edição do projeto Alaíde Circuito Música, em 8 de agosto, às 16h, no Centro Cultural Urucuia. Conhecida pela atuação no samba e no carnaval de rua de Belo Horizonte, Vitória é a convidada da banda formada por Anna Lages, Babi Lómaz, Carol Ramalho, Luisa de Paula e Luísa Martins.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.