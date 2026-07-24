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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Tom Zé pede desculpas ao Grupo Corpo no palco, em BH

Cantor e compositor, às vésperas de completar 90 anos, foi ovacionado na casa de shows A Autêntica, na última quarta-feira (22/7)

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
24/07/2026 02:00

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Tom Zé foi o convidado especial do projeto Quarta Livre, que prossegue até novembro em BH - (crédito: Cissa Ottoni/Divulgação)
Tom Zé foi o convidado especial do projeto Quarta Livre, que prossegue até novembro em BH crédito: Cissa Ottoni/Divulgação

Foi com um pedido de desculpas por ter se esquecido de ligar para o pessoal do Grupo Corpo que Tom Zé se despediu do público na última quarta-feira, em BH. Uma Autêntica lotada, quente e cheia de fãs cantando do início ao fim assistiu à estreia do projeto Quarta Livre, parceria da casa de shows com a Natura.

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A três meses de completar 90 anos, Tom Zé, inteiraço, foi ovacionado por jovens (de ontem e de hoje) ao lado de sua banda. Não teve “Xiquexique”, a parceria dele com Zé Miguel Wisnik que virou o tema de “Parabelo” (1997), o mais popular espetáculo do Corpo. Mas não faltaram outros sucessos do baiano de Irará, como “Augusta, Angélica e Consolação”, “Vai (Menina amanhã de manhã)” e “Tô”. O projeto segue até novembro, em uma quarta-feira de cada mês.

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• O CIRCO VEM AÍ

O Festival Mundial de Circo chega à 24ª edição, de 31 de julho a 16 de agosto, em praças, parques e teatros de BH. Fernanda Vidigal, coordenadora do festival, chama a atenção para um detalhe importante. “Estamos trazendo ex-alunos da Escola Nacional de Circo, instituição pública mantida com recursos do Ministério da Cultura. São artistas de extrema qualidade técnica, de acordo com avaliação dos mercados nacional e internacional. O Brasil possui uma das escolas mais importantes do mundo para formação de circo”, afirma.

Equilibristas da Companhia Baccalà se apresentam. Homem está em pé, com braços abertos. Mulher está acima dele, equilibrando-se com um braço sobre sua cabeça e as pernas abertas
'Pss Pss', da Compagnia Baccalà, é inspirado em Charles Chaplin, Buster Keaton e no cinema mudo Pierre Colletti/Divulgação

• DE OLHO NO PALCO

Entre os destaques da programação estão o brasileiro Helder Vilela, que acaba de voltar ao país depois de atuar por muitos anos como artista solo do Cirque Du Soleil, os venezuelanos da Cia Flottant, os colombianos do Duo Jaguar e a argentina Camila Besterra, que apresentará o solo “Yo soy Américo”.

• VERONEZ E BANDA

O espetáculo “Você me cai bem – Variètè circense” está sendo montado exclusivamente para o festival, com direção da atriz e palhaça paulista Beatriz Sayad. Números de acrobacia, comicidade, música e poesia visual estarão a cargo dos brasileiros Thiago Barbosa, Dominique Martins e Helder Vilela em conjunto com Flottant, Jaguar e Camila Besterra. O show contará com banda comandada por Marcelo Veronez.

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• SEM PALAVRAS

“Pss Pss”, espetáculo da Compagnia Baccalà, da Suíça, coleciona 16 prêmios internacionais e foi apresentado mais de 1 mil vezes em 53 países de cinco continentes. Inspirado em Charles Chaplin, Buster Keaton e no cinema mudo, combina palhaçaria, acrobacia, música e impressionante expressividade corporal. Sua narrativa sem palavras conquista plateias ao redor do mundo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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