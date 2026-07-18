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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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‘O Deus da carnificina’ marca 35 anos de carreira de Angelo Paes Leme

Ator vem a BH para temporada da peça de Yasmina Reza, em montagem dirigida por Rodrigo Portella, no próximo mês de agosto; sessões serão no Sesc Palladium

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
18/07/2026 02:00

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Angelo Paes Leme tem no currículo mais de 40 trabalhos em televisão, cinema e teatro - (crédito: Divulgação)
Angelo Paes Leme tem no currículo mais de 40 trabalhos em televisão, cinema e teatro crédito: Divulgação

O ator Angelo Paes Leme completa 35 anos de carreira em pleno vigor. Nos próximos dias 8 e 9 de agosto, ele passa pelo Sesc Palladium com o espetáculo “O Deus da carnificina”, texto da autora francesa Yasmina Reza, com versão brasileira traduzida por Eloisa Araújo Ribeiro e dirigida por Rodrigo Portella.

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O ator estará em cena com Anna Sophia Folch – atriz e idealizadora do projeto, com quem ele é casado desde 2008 –, além de Bianca Byington e Thelmo Fernandes. A trama gira em torno do encontro entre dois casais que se reúnem para resolver, de forma civilizada, uma briga entre seus filhos. Na TV, Angelo pode ser visto na sexta temporada do seriado “Sessão de terapia”, dirigido por Selton Mello, no Globoplay.


• TAKAI NO FARTURA
A cantora Fernanda Takai é a atração que fecha a programação de sábado, dia 1º de agosto, do Festival Fartura Nova Lima. O show gratuito está marcado para as 19h, na CSul Lagoa dos Ingleses, e é um dos momentos mais aguardados da quarta edição do evento, que termina no domingo (2/8).

No repertório, canções que marcaram sua carreira solo, que passeia com elegância pela bossa nova, MPB e pop. A programação do festival conta ainda com cozinhas ao vivo, aulas gratuitas, degustações, espaço para produtores, atividades infantis e atrações culturais, valorizando toda a cadeia da gastronomia brasileira.


• NO VALE DO SOL
A 11ª edição do Festival Quatro Estações – Inverno 2026, que transforma ruas, praças, centros culturais, bares e restaurantes do Vale do Sol em um grande circuito de arte, está confirmada para o período de 6 a 15 de agosto.

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Entre os destaques da programação estão a abertura, com o espetáculo “Gambiarra”, do Grupo Lá da Favelinha; a Zula Cia de Teatro com o espetáculo “Casa”; Fabiana Brasil com “Abena”; Rosa Antunha em “Angelina”; o Encontro de Improvisadores, da Quik Cia de Dança; o cortejo do Trampulim; além de shows de Gustavo Andrade Duo, Sanfona Forró Caçula, André Carneiro, banda Cash, Hudson de Souza, Ana Caracol Trio e Grupo Descompasso. O festival é realizado pela C.A.S.A. – Centro de Arte Suspensa e Armatrux, Instituto Cresce, Aprevs– Associação dos Moradores do Vale do Sol e Projeto Trilhas, com coordenação geral da Companhia Suspensa e curadoria e de Patrícia Manata e Lourenço Martins Marques.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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