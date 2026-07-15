Nany People faz apresentação em benefício da Apae em Minas Gerais

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Nany People prova que bom humor rima com solidariedade. Na próxima quarta-feira (22/7), a atriz, humorista e apresentadora fará única sessão da peça “Ser mulher não é pra qualquer um”, no Palácio das Artes, com renda destinada às 432 unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em Minas Gerais. O evento marca os 50 anos de carreira de Nany. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

• O LIVRO DOS ABRAÇOS

O ator, diretor e professor de teatro Odilon Esteves é o convidado da próxima edição do projeto Clube do Livro, realizado pelo CCBB Educativo – Mediações em Movimento. Na próxima segunda-feira (20/7), às 19h, ele vai conduzir experiência de leitura sobre “O livro dos abraços”, do escritor uruguaio Eduardo Galeano. A publicação dialoga com Joaquín Torres García, artista plástico também do Uruguai, cujas obras estão expostas no CCBB-BH.

Odilon Esteves vai comandar sessão dedicada ao escritor Eduardo Galeano, no CCBB-BH, na próxima segunda-feira (20/7) Ethel Braga/divulgação

• LEMBRANÇAS E ENCONTROS

Durante a leitura, Odilon Esteves convidará o público a ampliar as reflexões propostas em “O livro dos abraços”, que costura memórias pessoais e coletivas da América Latina, revelando a força dos gestos cotidianos em relatos breves, lembranças e encontros. O livro é um convite para conhecer narrativas que ajudam a compreender as questões que envolvem países latinos e sua busca por uma identidade coletiva e plural.

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• CLUBE DO LIVRO

A experiência de leitura com Odilon Esteves é parte do Clube do Livro, projeto gratuito realizado mensalmente pelo CCBB Educativo. A cada mês, um profissional do campo das artes ou da educação é convidado a subir ao palco para ler uma obra literária e dialogar com a plateia. Ingressos gratuitos da edição de segunda-feira devem ser retirados no site ccbb.com.br/bh ou na bilheteria do Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450, Funcionários).

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.