Nany People faz apresentação em benefício da Apae em Minas Gerais
Arrecadação com a venda dos convites para a peça 'Ser mulher não é pra qualquer um', em 22/7, será destinada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Nany People prova que bom humor rima com solidariedade. Na próxima quarta-feira (22/7), a atriz, humorista e apresentadora fará única sessão da peça “Ser mulher não é pra qualquer um”, no Palácio das Artes, com renda destinada às 432 unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em Minas Gerais. O evento marca os 50 anos de carreira de Nany. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
• O LIVRO DOS ABRAÇOS
O ator, diretor e professor de teatro Odilon Esteves é o convidado da próxima edição do projeto Clube do Livro, realizado pelo CCBB Educativo – Mediações em Movimento. Na próxima segunda-feira (20/7), às 19h, ele vai conduzir experiência de leitura sobre “O livro dos abraços”, do escritor uruguaio Eduardo Galeano. A publicação dialoga com Joaquín Torres García, artista plástico também do Uruguai, cujas obras estão expostas no CCBB-BH.
• LEMBRANÇAS E ENCONTROS
Durante a leitura, Odilon Esteves convidará o público a ampliar as reflexões propostas em “O livro dos abraços”, que costura memórias pessoais e coletivas da América Latina, revelando a força dos gestos cotidianos em relatos breves, lembranças e encontros. O livro é um convite para conhecer narrativas que ajudam a compreender as questões que envolvem países latinos e sua busca por uma identidade coletiva e plural.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
• CLUBE DO LIVRO
A experiência de leitura com Odilon Esteves é parte do Clube do Livro, projeto gratuito realizado mensalmente pelo CCBB Educativo. A cada mês, um profissional do campo das artes ou da educação é convidado a subir ao palco para ler uma obra literária e dialogar com a plateia. Ingressos gratuitos da edição de segunda-feira devem ser retirados no site ccbb.com.br/bh ou na bilheteria do Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450, Funcionários).
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.