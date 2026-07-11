Assine
overlay
Início Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
Hit

Escola arrecada R$ 245 mil e 14t de alimentos com festas juninas solidárias

Doações serão destinadas a instituições sociais e à população carente da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Publicidade

Mais lidas

Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Colunista
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
11/07/2026 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
×
Alunos do Colégio Santo Agostinho se uniram para promover arraiás beneficentes - (crédito: Divulgação)
Alunos do Colégio Santo Agostinho se uniram para promover arraiás beneficentes crédito: Divulgação

 Alunos do Colégio Santo Agostinho mostraram que é possível ajudar o próximo e se divertir. As festanças realizadas nas unidades Belo Horizonte, Gutierrez, Contagem, Nova Lima e Divinópolis, além da Escola Profissionalizante Santo Agostinho (EPSA), arrecadaram cerca de R$ 245 mil e 14t de alimentos. Tudo o que foi arrecadado será distribuído entre hospitais, creches, instituições de acolhimento, comunidades quilombolas, povos indígenas, lares de idosos e famílias em situação de vulnerabilidade. Belo exemplo, que deve ser seguido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

• MOSTRA COLETIVA

Obras de Alvaro Apocalypse, Beatriz Coelho, Eduardo de Paula, Haroldo Mattos, Herculano Campos, Jarbas Juarez, Jefferson Lodi, Pompeia Brito, Wilde Lacerda e Yara Tupynambá fazem parte da mostra “Arte em movimento: traço, memória e a liberdade do gesto”, que será aberta na próxima terça-feira (14/7), no Centro Cultural UFMG. Com curadoria de Daniele de Sá Alves e Fabrício Fernandino, a exposição faz parte do 58º Festival de Inverno UFMG.

Pintura de Alvaro Apocalypse mostra homem sobre cavalo
Pintura de Alvaro Apocalypse está entre as atrações de exposição no Centro Cultural UFMG Centro Cultural UFMG/divulgação

• AUTÓGRAFOS

Ramon Navarro marcou para 25 de julho, no Bar Estabelecimento, o lançamento de “As mentiras que contei pra mim”. O livro reúne contos inspirados nos roteiros de curtas-metragens que ele escreveu e não pôde filmar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

• AGENDA

O músico curitibano Bruno Hrabovsky retorna a Belo Horizonte, em agosto, para mais um “Concerto rock ao piano”. No repertório, 18 canções inesquecíveis do Queen. A apresentação está marcada para dia 2, às 19h, no Sesiminas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte colegio-santo-agostinho festa-junina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay