Escola arrecada R$ 245 mil e 14t de alimentos com festas juninas solidárias
Doações serão destinadas a instituições sociais e à população carente da Região Metropolitana de Belo Horizonte
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Alunos do Colégio Santo Agostinho mostraram que é possível ajudar o próximo e se divertir. As festanças realizadas nas unidades Belo Horizonte, Gutierrez, Contagem, Nova Lima e Divinópolis, além da Escola Profissionalizante Santo Agostinho (EPSA), arrecadaram cerca de R$ 245 mil e 14t de alimentos. Tudo o que foi arrecadado será distribuído entre hospitais, creches, instituições de acolhimento, comunidades quilombolas, povos indígenas, lares de idosos e famílias em situação de vulnerabilidade. Belo exemplo, que deve ser seguido.
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• MOSTRA COLETIVA
Obras de Alvaro Apocalypse, Beatriz Coelho, Eduardo de Paula, Haroldo Mattos, Herculano Campos, Jarbas Juarez, Jefferson Lodi, Pompeia Brito, Wilde Lacerda e Yara Tupynambá fazem parte da mostra “Arte em movimento: traço, memória e a liberdade do gesto”, que será aberta na próxima terça-feira (14/7), no Centro Cultural UFMG. Com curadoria de Daniele de Sá Alves e Fabrício Fernandino, a exposição faz parte do 58º Festival de Inverno UFMG.
• AUTÓGRAFOS
Ramon Navarro marcou para 25 de julho, no Bar Estabelecimento, o lançamento de “As mentiras que contei pra mim”. O livro reúne contos inspirados nos roteiros de curtas-metragens que ele escreveu e não pôde filmar.
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• AGENDA
O músico curitibano Bruno Hrabovsky retorna a Belo Horizonte, em agosto, para mais um “Concerto rock ao piano”. No repertório, 18 canções inesquecíveis do Queen. A apresentação está marcada para dia 2, às 19h, no Sesiminas.
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