Mineiros são destaque no Cannes World Film Festival

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Lívia Gaudencio e Rodrigo Volponi fizeram bonito no Cannes World Film Festival, na França. Lívia ficou com o troféu de Melhor Atriz pelo filme “Onde está você agora”. Nas redes sociais, ela postou o momento em que recebeu a estatueta dourada. “É muito especial receber o meu primeiro prêmio internacional”, comemorou ela, também indicada ao Berlin Indie Film Festival, na Alemanha, e ao Toronto International Women Film Festival, no Canadá.



TRILHA



O músico Rodrigo Volponi conquistou duas vitórias no prestigiado Cannes World Film: Melhor Compositor do Ano e Melhor Canção Original, por “Warao of waters”. Os prêmios franceses se somam a troféus recebidos por ele nos Estados Unidos e na Espanha. O curioso nesta história é que há apenas seis meses, Rodrigo deixou a carreira sólida e bem-sucedida de 15 anos no marketing digital para se dedicar à música.



DE OLHO EM OSLO



“Ir a Cannes não foi apenas sobre receber prêmios, mas ocupar o espaço onde as grandes decisões criativas do cinema são tomadas”, explica Rodrigo Volponi. “Tive contatos com quem realmente quer fazer a diferença no mundo através da arte.” Agora o compositor se prepara para ir ao Ardelio Festival, realizado em Oslo (Noruega), em dezembro. Em Cannes, o mineiro de Governador Valadares esteve entre 7,8 mil inscritos, dos quais 1 mil foram selecionados para a fase final do World Film. Coube a Rodrigo enviar o troféu para Lívia Gaudencio, pois ela não pôde comparecer à cerimônia de entrega de prêmios.

RELICÁRIO LITERÁRIO



A paixão do diretor Rodrigo Penna pela literatura de Paulo Mendes Campos deu origem ao espetáculo “Aurora – Uma homenagem à obra de Paulo Mendes Campos”, que chega a Minas Gerais para apresentações gratuitas em Itabira, na próxima quarta-feira (15/7), e Ouro Preto, no sábado (18/7), dentro da programação comemorativa dos 25 anos do projeto Teatro em Movimento.

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O interesse de Penna pelo autor mineiro começou quando a escritora Adriana Falcão lhe apresentou a crônica “Para Maria da Graça”. A leitura desse texto despertou uma verdadeira obsessão: o diretor comprou livros, pesquisou vida e obra de Paulo e passou anos construindo o espetáculo. Chegou a elaborar cerca de 40 versões do roteiro. O resultado é a montagem que transforma crônicas, poemas e cartas em experiência cênica que reúne teatro, música, projeções e performance. Em Itabira, a apresentação ganha significado especial, pois vai lembrar a amizade entre Paulo Mendes Campos e Carlos Drummond de Andrade, episódio retratado na encenação.

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PELA EUROPA



O cantor, compositor e multi-instrumentista Luizga (Luiz Gabriel Lopes) faz turnê que já passou por Florença (Itália), pelo Fusion Festival (Alemanha) e o tradicional Jazz à Vienne (França). As próximas paradas do mineiro estão previstas para Portugal, com apresentações em Ericeira, Montemor-o-Novo, Porto e São Teotônio. O encerramento da temporada será no francês Chien à Plumes Festival, realizado em Villegusien-le-Lac.

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