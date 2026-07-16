Biribiri, em Diamantina, comemora 150 anos de fundação

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Um dos pontos turísticos mais charmosos de Minas Gerais, a Vila de Biribiri, no Parque Estadual do Biribiri, a cerca de 15 quilômetros de Diamantina, está em festa com a comemoração de seus 150 anos. A programação começa nesta sexta-feira (17/7), às 16h, com premiação de concurso de redação, assinatura de protocolo de intenções, homenagem a ex-funcionários da Fábrica do Rio Grande e descerramento de placa comemorativa. No sábado (18/7), a agenda prevê visitação ao Centro de Memórias, solenidade no Clube da Vila, vesperata especial, em frente à igreja, e jantar de confraternização no antigo refeitório. No domingo, tem missa na Igreja do Sagrado Coração de Jesus.

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A programação é promovida pela Estamparia S.A., atual proprietária das antigas instalações da fábrica de tecidos que funcionou no local entre 1876 e 1973. O conjunto arquitetônico e paisagístico foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) em 1994. Os turistas se encantam com as casinhas pintadas de branco e azul no centro da vila, em meio à exuberância da Serra do Espinhaço. Vale lembrar que o parque abriga duas das mais famosas cachoeiras da região: Sentinela e Cristais.



• FESTIVAL LITERÁRIO

Afonso Borges prepara o 4º Festival Literário Internacional de Paracatu (Fliparacatu), marcado para 26 a 30 de agosto, no centro histórico da cidade mineira. Em comemoração aos 70 anos da publicação de “Grande sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, que ocorre hoje, e ao centenário de nascimento do geógrafo Milton Santos, o evento homenageará os dois intelectuais, patronos do Fliparacatu. A curadoria nacional é assinada porSérgio Abranches e Calila das Mercês, ao lado de Borges, idealizador e presidente do festival. A programação local será conduzida por Daniela Prado, com curadoria da agenda infantojuvenil a cargo de Rafael Nolli.



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Estão confirmadas as participações de Bruna Lombardi, ministra Cármen Lúcia, Cristóvão Tezza, Eliana Alves Cruz, Geni Núñez, Ítalo Moriconi, Jairo Marques, Jamil Chade, Jeferson Tenório, Mia Couto, Míriam Leitão, Nina Santos (neta de Milton Santos), Paulliny Tort e Rita von Hunty. O acesso é gratuito, com tradução simultânea em Libras e transmissão online pelo canal do Fliparacatu no YouTube.

• DE CENTRO EM CENTRO

O artista mineiro Gabriel Lauriano leva para centros culturais de Belo Horizonte a exposição “Vós sois o sal da terra”, conjunto de obras que investigam aspectos culturais, religiosos e históricos do Brasil. A primeira temporada, até 31/7, será realizada no Centro Cultural Zilah Spósito (Rua Carnaúba, 286, Bairro Jaqueline). Depois, a mostra segue para os centros Usina de Cultura (de 6 a 31/8), São Geraldo (de 4 a 30/9),Vila Fátima (de 5 a 30/10), com encerramento no Jardim Guanabara (de 4 a 28/11).

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• AGENDA

A primeira edição do Lima duBem, reunindo espetáculos, oficinas e atividades esportivas, está confirmada para 1º e 2 de agosto, no Parque Cataguás, em Contagem. Entre os destaques, Grupo Pigmalião Escultura que Mexe, com o espetáculo “Elefanteatro” (1º/8, às 11h); show do Pé de Sonho (1º/8, às 15h); “A menina que entra em livros”, peça da Companhia O Trem (2/8, às 11h); e encerramento com o Grupo Circolar, à frente de espetáculo de circo contemporâneo (2/8, às 14h30). Lima duBem é idealizado por Marcelo Carrusca, com concepção e curadoria de Marcelle Azzi. Informações e programação em @limadubem.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.