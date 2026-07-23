Atleta mineira é destaque em torneio de taekwondo nos Estados Unidos

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A atleta de taekwondo Beatriz Ranieiri foi a única mineira em destaque no Super 20 Worlds, conquistando três medalhas de ouro e uma de prata na categoria Avançado Feminino (18-29 anos) no torneio promovido pela American Taekwondo Association (ATA). A disputa terminou no final de semana em Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Em Belo Horizonte, Beatriz treina na ATA Leader Team Vila da Serra. Em 2025, ela conquistou também medalhas no Panamericano, Regional Rio de Janeiro e Regional São Paulo.



• ELA ESTÁ DE VOLTA

Criada em Belo Horizonte em 2004, a “Mostra internacional 1, 2 na dança” volta à cena cultural mineira, 10 anos depois de sua última edição. As apresentações estão marcadas para 6 a 9 de agosto, no Teatro Marília, com solos e duos interpretados por mulheres. Morena Nascimento, artista com passagem pela companhia de Pina Bausch, fará a estreia do solo “Anteato”. Maria Alice Poppe, Aline Correia, Rosa Antuña e Cibele Sastre também estão na programação.

Morena Nascimento será uma das atrações da retomada do projeto '1, 2 na dança' Instagram/reprodução

Idealizado por Jacqueline de Castro e Wagner Tameirão, o projeto nasceu para estimular a criação e a circulação de solos e duos em dança contemporânea, formato que se consolidou como espaço de pesquisa, risco cênico e afirmação autoral. Nesta retomada, a mostra tem direção-geral de Wagner Tameirão, direção de produção de Laura de Castro e curadoria de Laura de Castro, Marise Dinis e Wagner Tameirão. Em 8 de agosto, às 17h, será realizada a mesa de conversa “E os festivais de dança no Brasil? Atualizações e urgências para construção de um novo tempo”, sobre circulação, financiamento e permanência de eventos de dança no país.



• DE OLHO NO VERÃO

A Feira de Malhas de Tricô Sul de Minas realizará edição extra de 7 a 16 de agosto, no Minascentro. A nova data atende a pedidos de visitantes que prestigiaram o evento em julho. “O outlet de agosto proporciona nova oportunidade de acesso do público às coleções de alto inverno e peças para o lar feitas em malhas de tricô. Setenta produtores de Jacutinga e Monte Sião vão oferecer condições especiais de pagamento e descontos exclusivos”, adianta Dayhana Nicoleti, responsável pela organização da feira. Em primeira mão, alguns expositores vão apresentar novidades da coleção de verão. O horário de funcionamento foi ampliado: aos sábados e domingos, a feira abrirá às 10h.

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• PELA SAVASSI

Como parte das comemorações dos 10 anos da Vörr , a marca vai realizar corrida em 27 de setembro, na Savassi. Com largada na Avenida Getúlio Vargas, perto da Praça Diogo de Vasconcelos, o evento contará com provas de 10 km e 6,6 km, caminhada de 2 km e Corrida Kids. O percurso passará por cartões-postais da região Centro-Sul, como Palácio da Liberdade, Praça da Liberdade e Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.