DJ Dani Vellocet será atração do Baretto, bar do Hotel Fasano, em Lourdes
A programação de agosto começa neste sábado (1º/8), com Gabriel Muzzi cantando Frank Sinatra
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Queridinha das pistas, a DJ Dani Vellocet será a atração de agosto no Baretto, o bar do Hotel Fasano, em Belo Horizonte. Ela vai tocar no espaço mais charmoso de Lourdes, no próximo dia 20. A programação começa com Gabriel Muzzi cantando Frank Sinatra (neste sábado, 1º/8), seguido por Lu Lobato (6/8), Jess (7/8), Soul Much Blues (8/8), Eric Assmar (14/8), Nota Blues (15/8), Divas – Manu convida (21/8), DJ Caio Dutt (27/8), Off White (28/8) e, encerrando o mês, Elvis Rock Legacy (29/8).
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Nascida em Ferros, no Vale do Rio Doce, Solange desenvolve há mais de 40 anos pesquisa artística que transita entre desenho, escultura, instalação, fotografia e vídeo, incorporando materiais naturais e referências ligadas à paisagem mineira. Atualmente, a artista prepara projetos para a Fundación Botín, na Espanha, ainda em 2026, e para a Fondation Cartier, na França, em 2027.
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O psicanalista e escritor Guilherme Valle lança seu primeiro livro, “Palavras de dentro” (Lumina Editora), na próxima quinta-feira (6/8), às 18h30, na Livraria do Belas, no Cine Belas Artes.
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O roteirista mineiro Francisco Malta e a pesquisadora e professora Tatiana Siciliano, da PUC Rio, lançam, em agosto, o livro “Autoria e gênero na telenovela brasileira” (Editora PUC). A obra reúne entrevistas e reflexões de Glória Perez, Sílvio de Abreu, Lauro César Muniz, Alcides Nogueira, Ricardo Linhares, Ana Maria Moretzsohn, Lícia Manzo, Rosane Svartman e Solange Castro Neves. Os depoimentos também abordam os impactos do streaming, as novas dinâmicas da produção audiovisual e as transformações nas condições de trabalho dos roteiristas brasileiros.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.