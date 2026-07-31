DJ Dani Vellocet será atração do Baretto, bar do Hotel Fasano, em Lourdes

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Queridinha das pistas, a DJ Dani Vellocet será a atração de agosto no Baretto, o bar do Hotel Fasano, em Belo Horizonte. Ela vai tocar no espaço mais charmoso de Lourdes, no próximo dia 20. A programação começa com Gabriel Muzzi cantando Frank Sinatra (neste sábado, 1º/8), seguido por Lu Lobato (6/8), Jess (7/8), Soul Much Blues (8/8), Eric Assmar (14/8), Nota Blues (15/8), Divas – Manu convida (21/8), DJ Caio Dutt (27/8), Off White (28/8) e, encerrando o mês, Elvis Rock Legacy (29/8).



• SOLANGE PESSOA

A partir da próxima terça-feira (4/8) o Itaú Cultural, em São Paulo, recebe a mostra “Solange Pessoa: outras escalas. Desenhos, filmes e instalação”. A exposição se estende por três andares do espaço expositivo, com curadoria de Franklin Espath Pedroso. A mineira vai mostrar 150 desenhos inéditos, 10 filmes experimentais (que serão vistos pela primeira vez juntos) e a grande instalação derivada de “Campos peregrinos”, obra apresentada em Glasgow, na Escócia, em 2025.

• MATERIAIS NATURAIS

Nascida em Ferros, no Vale do Rio Doce, Solange desenvolve há mais de 40 anos pesquisa artística que transita entre desenho, escultura, instalação, fotografia e vídeo, incorporando materiais naturais e referências ligadas à paisagem mineira. Atualmente, a artista prepara projetos para a Fundación Botín, na Espanha, ainda em 2026, e para a Fondation Cartier, na França, em 2027.

A artista visual mineira Solange Pessoa expõe no paulistano Itaú Cultural, a partir de terça-feira (4/8), e prepara obras para as fundações Botín, na Espanha, e Cartier, na França Itaú Cultural/divulgação

• AUTÓGRAFOS

O psicanalista e escritor Guilherme Valle lança seu primeiro livro, “Palavras de dentro” (Lumina Editora), na próxima quinta-feira (6/8), às 18h30, na Livraria do Belas, no Cine Belas Artes.

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• TELENOVELA

O roteirista mineiro Francisco Malta e a pesquisadora e professora Tatiana Siciliano, da PUC Rio, lançam, em agosto, o livro “Autoria e gênero na telenovela brasileira” (Editora PUC). A obra reúne entrevistas e reflexões de Glória Perez, Sílvio de Abreu, Lauro César Muniz, Alcides Nogueira, Ricardo Linhares, Ana Maria Moretzsohn, Lícia Manzo, Rosane Svartman e Solange Castro Neves. Os depoimentos também abordam os impactos do streaming, as novas dinâmicas da produção audiovisual e as transformações nas condições de trabalho dos roteiristas brasileiros.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.