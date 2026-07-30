Neto emociona a avó, uma das banqueteiras mais importantes de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Quando se fala em bufê em BH, o primeiro que vem à mente é o Célia Soutto Mayor. Não à toa. A empresa se mantém firme no mercado há quase 60 anos e é dona de duas delícias que marcaram as festas na capital: o suspiro e o quindim. Anteontem, no Parque do Palácio, o bufê reuniu 200 convidados para marcar o início das comemorações rumo às seis décadas. Bernardo, de 29 anos, filho de Patrícia e neto de Célia, está à frente do negócio. O rapaz emocionou os convidados, definindo o encontro como “a celebração da história da dona Célia, essa mulher linda, elegante e fantástica que fundou esta empresa”.

• AUTONOMIA

Bernardo contou que o Buffet Célia Soutto Mayor faz parte da vida dele tanto nas várias celebrações familiares quanto nas degustações para jogadores de futebol, das quais gostava de participar. “Acredito que todos da família tenham histórias para contar, porque o Buffet sempre foi relevante e presente em nossas vidas”, disse. Bernardo ingressou no conselho da empresa há seis anos, durante a pandemia. “Tínhamos 20 e poucos colaboradores e o desafio de passar por aquele momento conturbado. Com muito trabalho e resiliência, passamos por essa aflição”, relembrou. Em janeiro de 2023, tornou-se CEO. “Não esqueço o dia em que recebi o João Filho e minha avó, na minha casa, para me entregarem uma linda carta e uma caneta Montblanc. Gesto de muito significado. Com isso, fui ganhando autonomia para iniciar a construção da minha história na gestão da empresa”, revelou.

• SUSPIRO

A história do Buffet Célia Soutto Mayor, contou Bernardo, começou com sua avó produzindo suspiros, que eram vendidos no Bairro Santo Antônio e no Minas Tênis Clube. O quindim veio a seguir, com a utilização das gemas que sobravam, pois o suspiro é feito com a clara e açúcar. “Hoje, temos mais de 300 colaboradores. Nossa equipe é fantástica. Milhares de pessoas já realizaram seu sonho com o serviço do Buffet: aniversários, casamentos, noivados, 15 anos, festas de 1 ano, bodas, eventos corporativos. Ano passado, servimos mais de 150 mil convidados, fora as encomendas. Nossa missão é encantar e realizar o sonho do cliente. Apresentamos agora um novo cardápio desenvolvido por esta equipe muito competente. Comida gostosa, com inovação e a qualidade que a dona Célia sempre prezou”. Emocionada, a empresária subiu ao palco para agradecer o carinho, dizendo que o neto a comoveu e manifestando a alegria de ver tantas pessoas amigas reunidas ali.

• PACHAMANCA

Baiana de Salvador e “mineira de Gonçalves”, Pachamanca escolheu esta pequena cidade do Sul do estado para viver, depois de se formar em administração, fazer carreira, morar em São Paulo e nos EUA. Em 2009, trocou o estresse da vida agitada pelo contato com a natureza e o ritmo sereno da Serra da Mantiqueira, mantendo restaurante na cidade e um espaço de arte gratuito para as crianças. Nesta sexta (31/7), Pachamanca abre a mostra “Quando a Alma A cor da”, às 18h, no Gabinete de Curiosidades. Vai exibir 11 pinturas e 10 desenhos com temática espiritualista.

Fernanda Montenegro foi ao Teatro Poeira, no Rio de Janeiro, ver Benedita Casé na peça 'Surda' Instagram de Benedita Casé/reprodução

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• SURDA

A atriz Benedita Casé Zerbini está entre os destaques da sexta edição do Acessa BH, um dos principais festivais dedicados à arte e à cultura DEF do país, que será realizado de 4 a 27 de setembro. Ela apresenta “Surda”, com dramaturgia de Júlia Spadaccini e direção de Débora Lamm. Com sensibilidade e humor, a peça aborda os impactos da perda de audição na vida pessoal, afetiva e profissional de uma mulher. O festival reunirá atrações de seis estados e convidado do Reino Unido. A agenda inclui teatro, dança, música, performance, cinema, oficinas, rodas de conversa e lançamento de livros.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.