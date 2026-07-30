Prazer de partilhar a felicidade de Célia Soutto Mayor

Como é bom ver a felicidade das pessoas de quem gostamos e queremos bem. A felicidade deles nos contagia. Foi assim que acordei ontem, feliz por ter participado da festa dos 56 anos do Buffet Célia Soutto Mayor e ver a alegria de toda a família por levar à frente o trabalho da matriarca que dá nome à empresa.

A festa foi realizada na noite de terça-feira, no Palácio das Mangabeiras, para seleto grupo de 120 convidados. O mote: 56 anos, rumo aos 60. Tudo estava lindo, alegre e cheio de novidades.

Duas mesas de antepastos, lindamente montadas. E outra, de doces, parecia uma obra de arte. Tudo isso regado a salgados que circulavam todo o tempo, com serviço impecável. No rosto de cada garçom e maitre, era possível ver o orgulho de trabalhar naquela empresa.

Conheci Patrícia Soutto Mayor há 38 anos, quando ela entrou para o bufê. Quem me apesentou a ela foi um grande amigo em comum, o empresário Ricardo Pimenta. Nasceu uma grande admiração por ela, que estava começando um trabalho desafiador.

Patrícia me apresentou à mãe, Célia, e foi ela que me contou sua história, como tudo começou com os suspiros, depois os quindins e mais adiante os salgados.

Depois conheci o João, outro querido da família, que partiu cedo. Mais adiante, Celinha, a filha que herdou os talentos culinários da mãe tanto nos doces quanto nos salgados. E Patrícia, que sabe provar comidas como ninguém e também sabe cozinhar, mas prefere ficar na retaguarda nesse quesito, fazendo viagens para pesquisas e escrevendo os belos e premiados livros com o amigo Clésio Barbosa.

Desde então, o Buffet Célia Soutto Mayor faz parte da minha vida pessoal e profissional. Sempre comemorei com ele os aniversários da minha filha, desde o primeiro aninho, exceto o no Mc Donalds, por razões óbvias. E os meus também.

Coquetéis e happy hours do jornal foram incontáveis. Sem falar na eterna parceria com a Jornada Solidária Estado de Minas,que o bufê sempre abraçou com tanto carinho. Os bingos, na maioria das vezes, foram coordenados por eles, tendo à frente minha amiga Patrícia.

Sabe aquela pessoa que te dá segurança, que você sabe que pode se preocupar com outras coisas porque aquele setor está resolvido e, se tiver qualquer problema, tem quem cuide? Eles são assim, não trazem problemas, mas as soluções.

Esta semana, na comemoração dos 56 anos, vimos o êxito da sucessão. A terceira geração atuando com maturidade e profissionalismo, reconhecendo raízes e seus aprendizados. Valorizando o legado recebido.

Bernardo, filho de Patrícia, está brilhando como CEO. Foi lindo ver o agradecimento da avó, Célia, a ele, exaltando como o neto fez a empresa crescer ainda mais.

Como não se emocionar com um momento desses? Como não ficar feliz com esta família que há tantas décadas te acompanha, apoia, divide momentos de alegria de sua vida pessoal e te faz brilhar em sua vida profissional?

Este sentimento era geral. Todos ali compartilhavam a alegria e a felicidade com o time Soutto Mayor, que, como Bernardo disse, na pandemia tinha 20 colaboradores e hoje soma mais de 300.

Espero estar junto deles daqui a quatro anos para vê-los soprar as velas dos 60.

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*Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.