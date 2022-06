Patrícia Soutto Mayor e Clésio Barbosa ganham o Gourmand Awards 2022

Clésio Barbosa e Patrícia Soutto Mayor (foto: Foto Divulgação )



Quem está feliz da vida é Patrícia Soutto Mayor Assumpção e Clésio Barbosa. A dupla acaba de ganhar o primeiro lugar do Gourmand Awards 2022, na categoria Livros de língua portuguesa, com o último lançamento que fizeram “Fazenda de Minas, raízes de Portugal”. Considerado o "Oscar" da literatura de alimentos e alimentação, no mundo, o prêmio foi entregue no último dia 5, na Suécia, e por causa da guerra eles acharam melhor não ir. Já estavam entre os cinco finalistas, e tiveram a grata surpresa quando receberam o e-mail de Eduard Countreau, parabenizando-os por terem ganhado o primeiro lugar. Esta edição teve 1527 títulos inscritos, de 227 países e regiões e foram selecionados por sua qualidade e importância.Clésio e Patrícia visitaram 12 fazendas e tiveram que diminuir as viagens porque foram surpreendidos pela pandemia. As fotos são de Odilon Nazaro Nicolau, o projeto gráfico, diagramação e capa de Rafo Barbosa, com assistência de Túlio Cássio, editoração de Soraia Vasconcelos, revisão de Patrícia Alves da Cruz Mauro, festão de projeto cultural de Francisco Catam, impressão da Tina Editora e distribuição da Mentoria Comunicação e Marketing. Esta é a segunda vez que os autores ganham o prêmio, a primeira foi em 2015 com o livro que fizeram sobre as fazendas de leite. “Estamos muito felizes, porque nosso objetivo está sendo alcançado, que é levar um pouco da cultura de Minas para o fora das montanhas, tanto para outros estados do Brasil quanto para outros países”, disse Clésio.





SOMMELIER

concurso em Portugal





O sommelier mineiro Hugo César Castro, do Hotel Fasano Belo Horizonte é um dos 21 brasileiros a concorrerem no ‘Concurso Melhor Sommelier do Alentejo 2023’ que selecionará os profissionais para a grande final, em Portugal. A próxima etapa é este mês e consiste em uma prova prática no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde serão selecionados seis finalistas que disputarão a final do concurso em Portugal, em 2023. O júri desta etapa será composto por Tiago Caravana (Comissão Vitivinícola Regional Alentejana), Eduardo Araújo (sommelier), Domingos Meirelles (MsC-OIV), Paulo Brammer (EnoCultura) e Ricardo Farias (ABS-RJ).





ELEIÇÃO

novo acadêmico





Com 36 votos do total de 39 votantes, o escritor Ailton Krenak foi eleito como o novo ocupante da cadeira de número 24 da Academia Mineira de Letras, vaga desde o falecimento do escritor e jornalista Eduardo Almeida Reis. A eleição foi na última terça-feira, na sede da AML. O presidente da Academia,Rogério Faria Tavares, destacou que a chegada de Ailton à AML é um momento histórico, inédito no país: "A arrebatadora eleição de Ailton Krenak para a Academia se abre a uma inegável dimensão simbólica. Ela é uma reverência justa e devida à cultura dos povos indígenas”. Krenak, é um pensador, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro da etnia indígena crenaque. É também professor Honoris Causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e pela Universidade de Brasília (UnB).





Decoração

modernos eternos





Nesta terça-feira, 21, será aberta a mostra Modernos Eternos, que ocupará nove andares do antigo edifício do Bemge, na Praça 7, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que foi revitalizado. A programação é intensa, porque a mostra dura apenas 15 dias. Um dos ambientes será em homenagem aos Diários Associados, uma galeria de memória, com projeção de imagens da TV Itacolomi, e exposição do acervo do Estado de Minas, Diário da Tarde e TV Itacolomi. Dia 1º, às 16h, Isabela Teixeira da Costa fará um talk, sobre a sociedade de Belo Horizonte nos anos 1960 e 1970, através do olhar do jornal e Letícia Nelson de Senna falará das Amigas da Cultura.





FAMILIAR

novo restaurante





Acaba de abrir no Belvedere o restaurante Helena, do chef Arlen Fortes. Segundo o proprietário, o nome é uma homenagem à sua mãe e

inspira uma cozinha afetuosa e cheia de mineiridade, com técnicas contemporâneas. A proposta da casa é ser versátil e ter alma familiar. O menu é assinado também pela chef Paula Moniccelli.





CIPÓ

fracos sinais





A explosão do trabalho em home office acabou mudando a maneira de se prestar serviços em todo o mundo. No auge da epidemia da Covid, vários locais bucólicos e tranquilos cresceram em decorrência da grande procura desses trabalhadores. Exceto os lugares onde os sinais da internet são ruins, caso da Serra do Cipó. Embora a sua beleza natural, atrações verdes e sossego relativo, o lugar não conseguiu lucrar com o assunto em razão dessa falha. Alguns até tentaram, mas desistiram. Com ou sem nova onda pandêmica, os hotéis & comércio dali pedem para solucionar o problema.





PARCERIA

solidária





O restaurante Dona Lucinha, a rede de supermercados BH e a Gram Alimentos se uniram para apoiar a CAPE – Casa de Acolhida Padre Eustáquio, que ampara mensalmente mais de 500 crianças e adolescentes em tratamento de câncer e outras doenças não infecciosas e é reconhecida como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Eles oferecem estadia, alimentação, transporte e atendimentos multiprofissionais para o bem-estar dos acolhidos e familiares acompanhantes. As três marcas criaram uma linha de arroz e feijão premium, e os royalties da marca obtidos com a venda serão totalmente destinados ao amparo de crianças e adolescentes com câncer, realizado pela CAPE BH. O lançamento do produto foi na última terça-feira, durante jantar no Dona Lucinha, para imprensa e apoiadores da CAPE.





MAGALU

vigor da Luiza





A baixa nas bolsas de valores de todo o mundo e, também no Brasil está mexendo profundamente nas listas dos mais ricos em todo o planeta. Por aqui, a baixa mais notória é da Luiza Trajano, que acaba de sair da lista dos bilionários da revista Forbes. Com as ações da Magalu derretendo, desceu para lista de milionárias. Os amigos dizem que ela não dá a mínima para isso, pois gosta é de trabalhar. A prova é que recentemente liderou, pessoalmente, caravana da empresa na busca de pequenos negócios para integrar seu marktplace. Em tempo: um livro sobre sua vida está saindo do forno pelas mãos do Pedro Bial.





CONGONHAS

palestras no santuário





A cidade histórica de Congonhas criou, durante a pandemia, seu Instituto Histórico e Geográfico e, agora, acaba de realizar o primeiro ciclo de palestras da instituição. Como homenageado, o português Feliciano Mendes, que fundou o Santuário Bom Jesus de Matosinhos após conseguir uma cura milagrosa. A basílica do século 18 é Patrimônio Mundial e tem como destaque no adro, os 12 profetas esculpidos em pedra-sabão por Aleijadinho. O mestre do Barroco também é o autor das peças, em tamanho natural, representando os Passos da Paixão de Cristo. Conhecida como Cidade dos Profetas e com tanta riqueza cultural a oferecer, Congonhas merece mais atenção nos roteiros dos turistas.





Maria Antônia Calmon e Fernanda Penna (foto: Foto Deluxe Basic/Divulgação)



LANÇAMENTO

collab na moda





Maria Antônia Calmon fez uma parceria com Fernanda Penna para o lançamento da coleção de inverno de suas camisas, semana passada, na Espaço Deluxe basic, no Belvedere. Maria Antônia apresentou as peças e coube à Fernanda e sua competente equipe, completar as produções com calças, saias, tricôs, blasers etc. O encontro que estava programado para ser das 16h às 20h, foi tão prestigiado e agradável que só foi terminar depois das 23h. Dia 30 de junho Maria Antônia embarca para os Estados Unidos, vai visitar a filha Gabriela que mora por lá com o marido José Heitor Nogueira e matar a saudade dos netos Pedro e das gêmeas Júlia e Rafaela.





CUIDADO COM IDOSOS

modelo espanhol e novidades

Henrique Costa, Raquel e Carla Azevedo os criadores da Helpmy (foto: Isadora Aguiar/divulgação)



Vira e mexe, a coluna fala sobre a questão do atendimento de saúde aos mais velhos. Com boa vontade, sempre há solução. Um exemplo do assunto chega, agora, da Espanha: o governo de lá propõe reforma das leis de atendimento aos idosos, exigindo que (pelo menos) dois tipos de profissionais diferentes (médico, enfermeira, psicólogo e mais) sejam disponibilizados para cada idoso atendido em casa. No caso dos asilos e casas de repouso, quer que sejam previstos três profissionais para cada grupo de três pacientes. E vai além: determina novas e severas punições para quem praticar maus-tratos aos pacientes.





Por aqui, duas boas novidades. A primeira é a criação do aplicativo Helpmy, que une cuidadores seriamente selecionados com a família dos idosos que demandam cuidado. Serviço sério e bem feito, criado pelo trio Henrique Costa, e as irmãs Carla e Raquel Azevedo. Raquel é mestre em enfermagem pela UFMG, especialista em Gerontologia e autora do livro Fundamentos do Cuidado ao Idoso Frágil, o que comprova sua grande experiência na área.





A segunda novidade é o livro que Maria do Carmo dos Mares Guia Dias – mais conhecida como Zicaca Dias – acaba de lançar. Ela escreveu “O Dom de Cuidar” baseada em sua experiência de cuidar de sua mãe, d. Juduth, que viveu até os 110 anos. Em conversa com ela, não mediu elogios à Raquel – que conheceu pessoalmente – e ao serviço da Helpmy.





CONFINS

feriadão no ar









SEMANA PORTUGUESA sucesso de público Embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos; presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares; e a ministra de Estado e da Presidência do governo português, Mariana Vieira da Silva (foto: Alexandre Guzanshe/divulgação)

A volta dos eventos presenciais tem surpreendido os organizadores com o alto índice de presença. A Semana Portuguesa foi prova disso. Tanto as solenidades, apresentações culturais e a tradicional Festa Portuguesa ficaram cheias. A solenidade de abertura, que aconteceu na Academia Mineira de Letras, contou com a presença da ministra de Estado e da Presidência do Governo Português, Mariana Vieira da Silva. Ela também conferiu de perto o show da fadista Ana Laíns. Apesar das reclamações e da comprovação dos índices da economia de que a coisa não está boa, o feriadão não passou batido para boa parte da população. A saber: o aeroporto de Confins projetou aumento de quase 70% dos vôos entre quinta-feira e este domingo, com mais de 200 decolagens extras das companhias aéreas. A Azul lidera o ranking com quase 1/5 dos vôos extras. Com o dólar alto, as viagens para as praias nordestinas bombaram.





POR AI...





O circuito das artes lamentou a morte, nesta semana, do artista plástico Alexandre Mascarenhas, vítima de mal súbito. Faleceu aos 53 anos. Ele era filho do músico Pacífico Mascarenhas, um dos pioneiros no movimento da Bossa Nova em Minas.





Com quatro unidades na cidade, o Uluru Café acaba de abrir seu mais novo endereço – desta vez, no espaço BeGreen, anexo ao shopping Boulevard. E já chega com a novidade de abrir todos eles também nas segundas-feiras. As outras unidades estão nas regiões de Funcionários, Lourdes e Vila da Serra.





O Memorial Vale está com edital aberto para a seleção de propostas para cessão de uso comercial do espaço destinado ao café localizado dentro do museu. As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de julho, conforme as orientações do edital disponível em www.memorialvale.com.br.