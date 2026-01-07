Assine
Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
Pampulha Iate Clube vira o ano de olho nas comemorações dos 65 anos

Mais de duas mil pessoas compareceram ao PIC em uma festa que reuniu Djs, banda de rock e bloco de carnaval

Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Colunista
07/01/2026 02:00

Público lotou o clube da Pampulha, que este ano completa 65 anos - (crédito: Túlio Soares/Divulgação)
Público lotou o clube da Pampulha, que este ano completa 65 anos

A virada de ano no Pampulha Iate Clube marcou também o início das comemorações dos 65 anos do clube. O presidente do PIC, Antonio Eustáquio da Rocha Soares, ao lado de sua mulher Moema, fez as honras da casa em evento que reuniu mais de duas mil pessoas. A decoração teve como base flores naturais, a iluminação cênica realçou os jardins e refletiu cores vibrantes sobre a piscina. Aparadores com antepastos, ceia completa, quiosques de drinks e um serviço contínuo de bebidas e salgados marcaram a fartura tradicional dos eventos do clube. Para animar a noite, na boate, DJ Wendel, nos jardins, a Banda Chevette Hatch guiou a contagem regressiva, passando o comando ao bloco Me beija que eu sou pagodeiro. Na Pérgula, o DJ Eduardo AUM abriu a pista e passou o bastão para a Banda Rockfield.

• FORAM DE TÁXI
A campanha “É chic ter chauffeur”, em parceria com o Sindicato dos Taxistas e o aplicativo Táxi Belô, reforçou a importância do retorno seguro. Foram registradas mais de 450 corridas que mostram a consciência e o respeito dos associados.

• DE BH A PARIS
Exposição de fotografias que será aberta sexta-feira (9/1) no foyer do Teatro Feluma pretende mostrar uma visão pouco conhecida de JK. A mostra “Dr. Juscelino, o médico que pensou o Brasil” reúne além de imagens, fotografias e documentos que destacam a formação médica de JK, sua atuação na Santa Casa de Belo Horizonte e sua especialização em urologia em Paris, o que foi fundamental para moldar sua visão sobre modernização e saúde pública. A visitação estará aberta de quarta-feira a sábado, das 16h às 19h. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com a Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma) e a Casa JK de Diamantina. A curadoria é de Fábio Chateaubriand.

• ADEUS DO DJ
A folia em Belo Horizonte terá gosto de despedida para Dennis DJ. Ele escolheu o Carnaval dos Sonhos, na capital mineira, para a última apresentação do Baile do Dennis. A festa abre o evento que, este ano, será realizado de 13 a 17 de fevereiro, na área externa do Mineirinho. Os ingressos já estão à venda. Os números em torno do Dennis DJ, um dos maiores nomes do funk nacional, impressionam. Só no Spotify são 14 milhões de ouvintes por mês; seu canal no YouTube tem mais de 4,6 milhões de inscritos. No Instagram, 4,4 milhões de seguidores e, no TikTok, mais de 2 milhões.

