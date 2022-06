Pela primeira vez em 60 anos, mulheres integram o conselho do PIC

O casal Moema e Antonio Eustáquio da Rocha Soares, na posse dele na presidência do PIC (foto: Richard Produção e Vídeo/Divulgação)

Antonio Eustáquio da Rocha Soares assumiu a presidência do Pampulha Iate Clube (PIC) no biênio 2022/2024. A solenidade de posse, na sexta-feira passada, reuniu ex-presidentes, conselheiros, diretores, sócios e gestores no PIC Cidade. Foram empossadas também Eunice França de Oliveira, Francisca Alves dos Santos e Maria Ilena Toretti, primeiras mulheres a integrarem o Conselho Deliberativo em mais de 60 anos de história do PIC.





Em julho, Vera Fischer, que está celebrando 45 anos de carreira, traz a comédia “Quando eu for mãe quero amar desse jeito” a Belo Horizonte. O espetáculo marca a volta da atriz após quatro anos longe dos palcos. “Amo fazer teatro e trabalhar. Quero trabalhar até meus 100 anos, quero fazer uma festa maior e melhor do que a dos meus 50! Sou aquele tipo de pessoa que todos os dias comemora a vida”, diz Vera. Cada vez mais bonita, ela acaba de completar 70 anos.





Em Inhotim, Arjan Martins e sua obra 'Birutas' (foto: Helvécio Carlos/EM/DA PRESS)

A atriz, que divide o palco com Larissa Maciel e Mouhamed Harfouch, encara o papel de dona Dulce Carmona, septuagenária que recebe a notícia de que o único filho vai se casar com uma mulher que ela não conhece. A peça ficará em cartaz de 22 a 24 de julho, no Sesc Palladium.

Quatro anos depois de sua última apresentação em Belo Horizonte, os bailarinos e coreógrafos Rodrigo Quik e Letícia Carneiro, da Quik Cia. de Dança, voltam a ocupar os espaços públicos da capital. A dupla leva o espetáculo “Tecituras” a quatro regiões: Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Tereza (18/6, às 16h); Parque das Águas, no Barreiro (19/6, às 16h); Centro Cultural Venda Nova (25/6, às 16h); e Centro Cultural Lagoa do Nado (26/6, às 15h). A partir da improvisação estruturada, os artistas se integram ao espaço, às sonoridades e às arquiteturas, colocando o público dentro da cena por meio de percepções, símbolos e sentidos. Rodrigo Salvador e Thiago Mioto assinam a trilha sonora, que será interpretada ao vivo e também é guiada pelo conceito da improvisação estruturada.





Em agosto, a Quik leva “Prima-Veras”, solo de Letícia Carneiro, ao Teatro Marília. Com direção da Lu Favoreto, da Cia. Oito Nova Dança (SP), o espetáculo evoca o tempo das estações ligado aos ciclos da vida humana, tendo como linha condutora a relação do som com o movimento. “Prima-Veras” explora diferentes linguagens – dança, música, voz, videoarte, literatura, artes plásticas e teatro. Em 2022, a Quik Cia. de Dança completa 22 anos. É dirigida por Rodrigo Quik e Letícia Carneiro, que integraram o Grupo Corpo de 1984 a 1996.





Amanhã, o dramaturgo Jota Dangelo toma posse na Academia Mineira de Letras. O discurso de recepção será feito pelo acadêmico Angelo Oswaldo de Araújo Santos. Ele ocupará a cadeira nº 26, que já pertenceu a Mário Casasanta, Henriqueta Lisboa, Lacyr Schettino, João Batista Megale, Bartolomeu Campos de Queirós e Ângelo Machado. Dangelo foi eleito em julho de 2020, com a unanimidade dos 34 votantes.