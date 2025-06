Cinema a céu aberto é a grande novidade em Belo Horizonte

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Não é a primeira vez que fãs de uma boa sessão de cinema terão a oportunidade de ver os filmes preferidos em uma tela enorme, ao ar livre.

Há 11 anos, a Vivo montou o Open Air no Mirante Olhos d'Água. O visual de Belo Horizonte, admirado das arquibancadas, e o show de luzes que anunciava o início da sessão eram os destaques do projeto, que funcionou de 13 a 30 de novembro de 2014.

• TELA GIGANTE

A chance de curtir um bom filme ao ar livre está de volta com o Cineart Open Air, que vai funcionar às sextas, sábados e domingos, até 20 de julho. A inauguração ocorrerá na próxima quinta-feira (26/6). Serão duas sessões, a partir das 18h, no Espaço 356, no Bairro Olhos D'Água.

O formato, comparado ao de uma década atrás, é mais intimista. O espaço tem capacidade para 100 pessoas, oferecendo tecnologia de ponta e serviço premium, que inclui carta exclusiva de vinhos e cafés especiais assinados pela Três Corações.

A tela gigante tem sete metros de largura, projeção Barco 2K e som Dolby Digital 5.1, o que garante qualidade de exibição em ambiente externo. Cadeiras em estilo praia, pufes, aquecedores e mantas personalizadas fazem parte da ambientação.

• F1

Lúcio Otoni, diretor da Cineart e presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras de Cinema, informa que este é o único evento no estilo que oferecerá a mesma programação das salas tradicionais, com grandes estreias e filmes ainda nas primeiras semanas de lançamento.

“É uma oportunidade para conferir o que há de melhor na telona de um jeito diferente de tudo o que já foi visto em BH. Transformamos esta estação do ano em um período de encontros memoráveis”, afirma Otoni.





A programação reunirá “F1 – O filme”, estrelado por Brad Pitt, que estreia agora; “Missão: Impossível – O acerto final”; os live action “Lilo & Stitch” e “Como treinar o seu dragão”, ambos grandes sucessos deste ano; “Elio”, a nova produção da Pixar; e “Jurassic World – Recomeço”. Ingressos para o Open Air estão disponíveis no site oficial da Rede Cineart.

• DEZ MIL ASSENTOS

A Rede Cineart, líder do mercado em Minas Gerais, está entre as 10 maiores do país no setor de exibição cinematográfica. Oferece cerca de 10 mil assentos em 65 salas localizadas em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Barbacena e Pouso Alegre, entre outras cidades.

A rede conta com a primeira sala Imax do estado, no Shopping Boulevard, e mantém ações sociais, com projetos de inclusão e educação cultural.

• GASTRONOMIA

Os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do premiado restaurante baiano Origem, assinam jantar junino na próxima quinta-feira (26/6), no Pacato, em Lourdes. A dupla e o chef Caio Soter vão apresentar cardápio experimental em seis tempos, celebrando as tradições do são-joão com ingredientes e técnicas das culinárias mineira e baiana.

• FEMINISMO

A cineasta Elza Cataldo e a produtora Elisa Tolomelli são as convidadas da próxima edição do projeto Sábados Feministas, que será realizado excepcionalmente em 3 de julho. Idealizado e realizado pelo Movimento Quem Ama Não Mata, o evento está marcado para as 19h, na Academia Mineira de Letras (AML).

