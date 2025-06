Gastronomia mineira está confirmada na edição de 30 anos da Casa Cor

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Ela está de volta à Casa Cor. Nove edições depois de sua última participação, Agnes Farkasvolgyi será responsável pelo restaurante da edição comemorativa aos 30 anos da mostra. O cardápio ainda é segredo, mas a chef pretende priorizar ingredientes regionais, como a couve e a carne de porco, além de trabalhar com elementos sazonais, escolhidos de acordo com seu ápice no período do evento. A moquequinha de frango caipira, sucesso no restaurante A Casa da Agnes, não deve ficar de fora.

Sá Marina, à frente do projeto Sá Marina – Pâtisserie Tupiniquim, estará ao lado de Agnes. Este ano, a Casa Cor Minas começa em 12 de agosto, no edifício onde funcionou o Instituto Metodista Izabela Hendrix.

• AFONSO PENNA

Duas ações artísticas chamam a atenção na programação da mostra “Modernos Eternos BH”, que vai ocupar a Escola Estadual Afonso Pena e a Casa de Afonso Pena Jr., a partir da próxima terça-feira (24/6). A primeira, “Afonso Penna em quatro capítulos”, será dividida em “A infância e formação”, por Letícia Pinto, Carol Perillo, Luiz Pêgo e Mônica Batitucci; “Do Império para a República do Brasil”, por Nadu, Lucas Castilho, Bárbara Rigamonte e Liliane Coelho; “Belo Horizonte – A capital de Minas Gerais”, por Bárbara Novaes, Olister, Rafael Abreu e Angélica; e “O Brasil do presidente Afonso Penna”, por Ângela Costa, Adriana Drumond, Luciano Ribeiro e Lenice Pitangui. As obras serão expostas no Mercado Novo, MM Gerdau, Botânico Shopping e Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais.

• PERSONALIDADES

A ação “Marcas de honra” reunirá 10 artistas para retratar ao vivo, também na abertura, João Pinheiro, Bias Fortes, Cesário Alvim, Augusto de Lima, Prudente de Morais, Ruy Barbosa, Cândido Rondon, Oswaldo Cruz e Afonso Penna Júnior, personalidades contemporâneas de Afonso Penna que deixaram um legado para o país. A galeria ao ar livre vai reunir Alexandre Rato, Caio Ronin, Darío Velasco, Fatima Miranda, Luiz Luzcla, Luíza Azam, Michel Salazar, Regina Moraes, Sandra Motta e Zanne Neiva. As obras serão exibidas no Museu Mineiro.

• CARNAVAL

Os blocos afro Magia Negra, Orisamba, Angola Janga e Periférico, além do Seu Vizinho, Timbaleiros do Gueto, Arautos do Gueto e Oficina Tambolelê, atrações do carnaval de rua de Belo Horizonte, serão homenageados nesta quarta-feira (18/6) pela Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A reunião está marcada para as 16h, no auditório da ALMG. A homenagem foi solicitada pela deputada Andreia de Jesus (PT).

Marcelo Mastroianni em cena do filme 'Oito e meio', atração da 'Festa do cinema italiano' Reprodução

• CINEMA ITALIANO

O Consulado-geral da Itália em Belo Horizonte confirma para 26 de junho o início da 12ª edição da “8 e meio Festa do cinema italiano”, com sessões no UNA Cine Belas Artes e na sala do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Na programação, 11 filmes contemporâneos e clássicos restaurados, com destaque para “A grande ambição”, dirigido por Andrea Segre; “Vermiglio”, de Maura Delpero, vencedor do Grande Prêmio do Júri (Leão de Prata) no Festival de Veneza; e “Gloria!”, de Margherita Vicario. O centenário de nascimento de Marcello Mastroianni será comemorado com a exibição de “A doce vida” e “8 e meio”, ambos dirigidos por Federico Fellini e estrelados pelo astro. A programação completa estará disponível no site www.festadocinemaitaliano.com.br

