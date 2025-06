Mostra ‘Modernos eternos’ ocupará escola centenária em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Falta pouco para a “Modernos eternos BH”, uma das mostras de decoração e design mais esperadas. No ano em que comemora sua décima edição, ela vai ocupar, a partir do próximo dia 24, a Escola Estadual Affonso Penna e Casa de Affonso Penna Jr.

Serão 47 ambientes criados por Ana Lucia Rodarte, Ana Mendes, Andrade Pinhel (Mariana Andrade e Carolina Pinhel), Angélica Araújo, Ariê (Fernanda Caldas), Beatriz Siqueira, Betânia Nascimento, Camila Ferreira, Cássio Gontijo, Cristiano Sá Motta, Dalila Souza, Dani Baratz, Denise Vilela, Diversa Arquitetura e Interiores (Mariana Nogueira e

Bruno Drumond).

• • •

Eduarda Fernandes, Fernanda Villefort, Flávio Bahia, Gui Oliveira, Ila Gaudêncio, João Caixeta, Júlia Bressan, Julia Faria, Laura Carvalho, Leonardo Rotsen, Lucas Ribeiro, Luís Fábio Araújo, Marina Diniz, Maria Thereza Terence, Paola Bertelli, Patricia Bigonha, Paula Azevedo, Paula Guimarães, Stela Moleda, Renata Abreu Paranhos, Saulma Freitas, Savassi DePaula Arquitetos (Luciana Savassi e Marcos de Paula), Vânia Costa e um time de alunos da UNA com mentoria de Juliana Stark.



• GASTRONOMIA

Destaque da “Modernos eternos”, a gastronomia vai reunir o chef Jorge Ferreira, que vai levar seu restaurante Olivia Mediterrâneo, um bar inédito com petiscos autorais; os chefs Gabriella Guimarães e Guilherme Furtado estreiam na mostra com versões do Okinaki e o Parallel; a Casa Bonomi em collab com a Elisa Café.



• COMÉDIA

No ar como um dos vilões da novela “Guerreiros do sol” (Globoplay), Daniel de Oliveira segue em Porto Alegre neste mês, onde grava, ao lado de Luisa Arraes e Samantha Jones, a comédia “Muito prazer”, de Jorge Furtado.

"Para mim, é uma verdadeira honra fazer parte desse elenco e estar mais uma vez aqui em Porto Alegre, fazendo um trabalho da Casa de Cinema. Está sendo divertido contar essa história do meu personagem, o Rubem, que herda um motel caindo aos pedaços de um tio que morreu”, conta o ator à coluna. As atrizes vivem duas mulheres dispostas a embarcar em situações nada convencionais para conseguir dinheiro.



• ORQUESTRA E DJ

Os 60 anos da Obra Pavoniana serão marcados com concerto inédito com a Orquestra Ouro Preto e o DJ Kvsh. Ligado à Congregação dos Filhos de Maria Imaculada, o projeto social atua no acolhimento e na formação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em diversas regiões do país. A apresentação está marcada para 12 de julho, na Sala Minas Gerais.



• INCLUSÃO

A Casa Fiat de Cultura preparou programação para comemorar o Mês do Orgulho LGBTQIA+. Caio Maia , doutor em antropologia, cofundador do Arquivo Lésbico Brasileiro e integrante da Rede de Estudos Trans-Travestis, será responsável pelo minicurso Histórias LGBTQIA+: Movimentos, afetos e (auto)representação, e o artista Rodrigo Mogiz pelo workshop O Nosso Amor a Gente Borda, no projeto Na Sombra das Mangueiras.

Caio estará presente nos dias 25 e 26 de junho, das 19h às 21h. Rodrigo, no dia 28/6, das 14h às 17h. As ações são gratuitas e o público pode se inscrever pelo Sympla.

