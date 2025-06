Portugueses confirmados para o Festival de Gastronomia de Tiradentes

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A 28ª edição do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes está confirmada para 22 a 31 de agosto. Para assinar os menus, o mais tradicional evento do gênero do Brasil terá como destaque chefs portugueses. Reconhecido como o mais estrelado de Portugal pelo Guia Michelin, Vítor Matos retorna ao festival após marcar presença em 2024.

Em ascensão meteórica, Matos saltou de duas para cinco estrelas Michelin, distribuídas entre quatro restaurantes – incluindo o renomado Antiqvvm, no Porto, e o 2Monkeys, em Lisboa. Com carreira marcada pela valorização de ingredientes frescos, sazonais e regionais, o chef traz a Tiradentes sua culinária mediterrânea autoral, que equilibra tradição e inovação.

• GESTO DE AFETO

Já o chef António Loureiro, da cidade de Guimarães, estreia no festival de Tiradentes. À frente do restaurante A Cozinha, que mantém uma estrela Michelin desde 2018, Loureiro conjuga o receituário português à criatividade da cozinha de autor. A proposta de sua gastronomia vai além do paladar: carrega também o compromisso com práticas sustentáveis, reconhecidas com o selo internacional Green Key. Em sua filosofia, cozinhar é um gesto de afeto, arte capaz de provocar emoção e conexão.

• VÊM POR AÍ

A Plataforma Fartura anunciou as datas de outros dois eventos gastronômicos: Festival Fartura Conceição do Mato Dentro, de 11 a 13 de julho, e Festival Fartura Dona Lucinha, no Serro, nos dias 2 e 3 de agosto.

• ACRÔNICO

Jean Tassy traz a turnê “Acrônico” nesta quinta-feira (19/6) ao Distrital. O show marca o lançamento do novo álbum do artista, que em sua trajetória de sete anos acumula 250milhoes de plays nas plataformas digitais. A noite também será animada por Bárbara Leão, João Pastor, DJ Kingdom e DJ HB7.

• VINHO DA CASA

Para marcar seus 10 anos, o Nino Cucina lançou o primeiro vinho exclusivo em parceria com a tradicional Famiglia Cotarella, da Úmbria, na Itália, com curadoria de Erika Renzetti, eleita Sommelier do Ano pela Veja São Paulo em 2024.

• BIENAL

Bernardo Lopes, mineiro de Sabará, lança na Bienal do Livro do Rio sua obra mais recente, “Como desenhar um cubo de Necker”, coletânea que reúne contos, ensaios e experimentos poéticos. A tarde de autógrafos será nesta sexta-feira (20/6) às 17h, na Calçada Literária (Pavilhão 4, estande 18 da editora Metanóia). Presidente da Academia de Ciências e Letras de Sabará, Lopes é roteirista e adaptou para o cinema, em 2025, sua peça de teatro “Debutante”.

