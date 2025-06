Caçula de Francisco Cuoco fala sobre últimos momentos de vida do ator

Diogo Cuoco, filho mais novo do ator Francisco Cuoco, falou sobre os últimos momentos de vida do pai, que morreu nessa quinta-feira (19/6). Segundo o caçula, Francisco estava sedado e rodeado da família. "Nós já estávamos conversando com ele sobre", disse.





Ele atribuiu a longevidade do pai à dedicação à vida de ator. "Está muito ligada ao fato dele ter encontrado esse ofício que amava tanto".

Diogo também agradeceu o apoio que a família tem recebido desde que a morte de Cuoco foi confirmada. "A gente tem recebido inúmeras demonstrações de carinho, declarações lindas de colegas e fãs".





Diogo fez questão de reforçar que o ator tinha a mesma personalidade que mostrava frente as câmeras. "Ele era exatamente a mesma pessoa. Extremamente humilde, uma pessoa generosa, bondosa. O convívio com ele era fantástico".

O corpo do ator Francisco Cuoco, que morreu nesta quinta-feira (19/6), aos 91 anos, foi velado nesta sexta-feira (20/6) em São Paulo, em uma cerimônia aberta aos fãs e a família.

Os primeiros fãs chegaram ao velório, aberto ao público, por volta das 8h10. Eles completavam o circuito montado pela funerária com rapidez e deixavam o local. Alguns, em boa parte mulheres mais velhas, visivelmente emocionados.

"Eu assisti a todas as novelas dele, desde os anos 1970. Ele era tudo de bom. Lembro muito do programa 'Só o amor constrói', da novela ‘Selva de pedra’. Essa foi demais", disse a aposentada Alice Gonzaga de Jesus, de 69 anos.

"Eu tenho 60 anos, então acompanhei ele desde muito cedo. Estava de passagem por São Paulo e vim me despedir", afirmou Solange Sato, que trabalha na área da saúde em Curitiba.

Três viaturas da GCM, a Guarda Civil Metropolitana, ficaram posicionadas em frente ao casarão da Bela Vista, na zona oeste de São Paulo, ao longo da manhã, para acompanhar a movimentação. Não havia, porém, grande aglomeração de fãs ou curiosos.

O ator era um dos donos do recorde de audiência da TV brasileira, que provavelmente nunca será quebrado.

O capítulo 152 da novela "Selva de pedra", em que Cuoco vivia o protagonista Cristiano, teve 100% de audiência, segundo o Ibope. Isso significa que todos os televisores estavam ligados na Globo naquele 4 de outubro de 1972 para assistir à trama de Janete Clair.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia