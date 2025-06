Nomes importantes da dança e das letras são destaque da agenda cultural

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sexta-feira (20/6)

O fim de semana começa com o pé direito. Vera Holtz volta a BH com a terceira temporada da premiada peça “Ficções”. O espetáculo é baseado no livro “Sapiens – uma breve história da humanidade”, de Yuval Noah Harari, e conduz o público por uma bem-humorada viagem pela trajetória do Homo sapiens. Hoje e amanhã, às 20h, e domingo, às 18h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Inteira: R$ 160 (plateia 2), R$ 100 (plateia 3) e R$ 42 (plateia 4), com meia na forma da lei. Vendas na Sympla.

Peça com Vera Holtz é inspirada no best-seller 'Sapiens - Uma breve história da humanidade' Alê Catan/divulgação



Sábado (21/6)

É tempo de arraiá. Na Cidade Junina do Mirante Beagá (Rua Henriqueto Cardinale, 460, Olhos D'Água), a festança para a família começa cedo, às 9h deste sábado, com DJ Leandrinho, Gincana Show, quadrilha, show do Manacá da Serra e a peça “Lampiãozinho e Maria Bonitinha”. Entrada gratuita das 9h às 11h. Depois disso, ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda na plataforma Sympla.

Domingo (22/6)

A agenda segue em clima de comemoração. O Dia Mundial do Fusca terá encontro domingueiro de carros antigos, reunindo modelos e estilos variados, das 9h às 17h, na Faculdade Milton Campos (Rua Senador Milton Campos 202, Nova Lima). Na programação, shows de Super Máquina, Harley Queen e Rockfield. Ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla.

Dia Mundial do Fusca será comemorado no domingo, na Faculdade Milton Campos Acervo pessoal

Segunda-feira (23/6)

Dudude Herrmann e Lina Lapertosa são nomes importantes da dança em BH. Por isso, vê-las no palco é um programão. O espetáculo “Q BRÔ” está em cartaz no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), às 19h de segunda-feira, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), disponíveis no site do CCBB e na bilheteria.

Terça-feira (24/6)

Membro da Academia Brasileira de Letras, Geraldo Carneiro terá sua obra reverenciada no projeto Letra em Cena Especial, às 19h de terça, na Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Com curadoria de José Eduardo Gonçalves e participação do poeta, o evento terá leitura de textos por Bruna Kalil Othero. Ingressos gratuitos na plataforma Sympla.

Quarta-feira (25/6)

O Savassi Festival promove duas apresentações no palco UFMG, montado no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Thiago Caldas Quarteto faz show às 20h de quarta-feira, apresentando composições autorais. O segundo show, às 21h30, vai reunir a cantora Sima Mashazi e o Martin Zenker Quarteto. No repertório, composições autorais, clássicos do jazz e música tradicional sul-africana. Ingressos de R$ 20 a R$ 160, na plataforma Sympla.

Quinta-feira (26/6)

Alessandra Maestrini, a eterna Bozena do seriado “Toma lá, dá cá”, é muito mais do que grande atriz de comédia. Ao lado da Orquestra Opus, regida pelo maestro Leonardo Cunha, e do pianista João Carlos Coutinho, ela vai fazer o show “Drama'n'jazz”, com clássicos do jazz, composições autorais e versões inéditas em inglês para canções de Chico Buarque e Tom Jobim. A apresentação, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro), está marcada para as 21h de quinta-feira, com ingressos de R$ 40 a R$ 80, à venda na plataforma Eventim.



