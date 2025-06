Joalheira carioca apresenta coleção que tem Flora e Flor Gil como modelos

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Junia Machado chega hoje a Belo Horizonte. Sexta-feira e sábado (13 e 14/6), ela estará no hotel Fasano, em Lourdes, com a pop store que leva seu nome. A joalheira, que acompanha Gilberto Gil na turnê “Tempo rei”, apresenta peças criadas para a coleção Love, cuja campanha tem Flora Gil, mulher do cantor, e Flor Gil, neta do casal, como modelos. O show 'Tempo rei' será apresentado no próximo sábado, no Mineirão.

Junia conta que as peças fazem parte do conjunto criado por ela em 2012 e foram revisitadas para o lançamento do disco “Cinema love”, que marca a estreia de Flor como cantora. Por isso, o convite para avó e neta foi inevitável. Com um detalhe logístico: Flora foi clicada por Nana Moraes no estúdio Retrato, na subida de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e Flor por Lucca Liberal, no Brooklin, em Nova York.

• RIO-NOVA YORK

“Ter Flor e Flora como modelos da campanha Love é para lá de especial, quando consideramos que vamos falar de amor, tema tão atual e necessário neste momento mundial em que sem afeto não haverá solução”, observa Junia Machado. “Pensamos ser um presente dos céus a possibilidade de termos Flor e Flora posando para as lentes de diferentes fotógrafos, em lugares distintos, com idades distintas, beleza ímpar e fora de padrões. Na campanha, apresentamos as diferentes formas de escrever 'love' por Yves Saint Laurent em cartões que ele enviava a amigos”, detalha.

• BRINDE À VIDA

Ana Paola França Costa vai reunir os amigos para comemorar seu aniversário, em 28 de junho, no Aloha Beach Tennis, no Belvedere. Encontro das 13h30 às 17h30.

• 'LADY'

O projeto Teatro em Movimento, de Tatyana Rubim, segue agitando os palcos, desta vez no interior, com a turnê de “Lady”. Protagonizada por Susana Vieira, a peça passa por Congonhas na sexta-feira (13/6), seguindo para Itabira no sábado (14/6) e Pará de Minas no domingo (15/6). Susana interpreta atriz que passa a vida a limpo, poucos minutos antes de entrar em cena para viver uma das maiores personagens de Shakespeare.

• SUCESSO

O produtor Pedrinho Alves Madeira festeja o sucesso de mais uma edição do projeto Uma Voz, Um Instrumento, que está entre os preferidos da coluna. Roberta Sá encerra a atual temporada nesta quinta-feira (12/6), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, com ingressos esgotados. A cantora e compositora celebra duas décadas de carreira discográfica, com show intimista no formato voz, bandolim e violão.

• SÓ HOJE

Depois de fazer temporada por 19 cidades de Minas Gerais, a peça “Homem-Bomba” está de volta a BH nesta quinta-feira (12/6), às 20h, no Espaço Aberto Pierrot Lunar, no Bairro Floresta. A ocasião é especial e simbólica, pois a penúltima sessão da turnê será apresentada no Dia dos Namorados, um convite ao amor pela arte. “Nada mais potente do que viver uma experiência teatral ao lado de quem se ama. O teatro é também um ato de afeto e escuta”, afirma Luiz Arthur, que dirige e atua em “Homem-Bomba”. Ingressos têm valor promocional de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), disponíveis na plataforma Sympla.

Luiz Arthur em 'Homem-Bomba', que volta ao cartaz em BH nesta quinta-feira (12/6) Agueda Amaral/divulgação

