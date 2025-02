Filha de B.B. King, Claudette King, é opção para quem quer fugir da folia

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• Sexta-feira (28/2)

Nem só de carnaval vive a agenda de eventos da cidade. Claudette King (foto), que segue os caminhos musicais do pai, B.B. King, o Rei do Blues, fará única apresentação nesta sexta-feira, às 21h, na Monka Cervejaria (Rua Nossa Senhora de Lourdes, 111 – Olhos d’Água). Para aquecer a pista, o DJ Fernando Ives começa sua performance a partir das 18h. Claudette, que tem influências do pai, de Aretha Franklin, Chaka Khan e Michael Jackson, estará acompanhada pela Bruno Marques Band interpretando clássicos do blues, soul e R&B. Ingressos na plataforma Sympla custam R$ 50.

• Sábado (1º/3)

Em clima de folia, o quinteto de Rafael Canielo busca no carnaval de New Orleans inspiração para apresentação deste sábado no Mina Jazz Bar (Avenida Alvares Cabral, 17 – Centro). Os ingressos custam R$ 300 (mesa de quatro lugares), R$ 150 (mesa de dois lugares) R$ 75(um lugar no balcão).

• Domingo (2/3)

No auge do Reinado de Momo, o Bloco da Insanidade faz festa no Distrital do Cruzeiro (Rua Opala, s/nº), com a banda Motoca e os Insanos (Erik Deutsch, The Black Crowes; Xande Tamietti, Pato Fu; Marcelinho Guerra, músico da banda de Sideral; Fred Jamaica, Thunder Blues; Edson Morais e Cacau Lopes; cantor Landau e DJ Crase). A festa começa às 19h, com ingressos entre R$ 50 e 80, à venda pelo Sympla.

• Segunda-feira (3/3)

No Centro de BH, folião não tem trégua. Nesta segunda, nos intervalos dos blocos, a novidade fica com a primeira edição do “Carnavaranda”, que vai ocupar as varandas do Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça 7), que estreia na programação oficial do carnaval de rua de Belo Horizonte. O Trem das Onze abre a agenda, às 9h, na Varanda Amazonas; às 10h30, tem Afoxé Bandarerê, na Varanda Carijós; às 13h, Manu Dias, na Varanda Amazonas; e às 16h, Baile do Cambará, na Varanda Carijós. Também estão previstas intervenções circenses dos artistas do “Circolar” e apresentações dos DJ Kriok e Rafael Couto. Kayete será a apresentadora.

Kayete vai apresentar o 'Carnavaranda', no Cine Theatro Brasil Vallourec, na Praça Sete Marcelo Poleze/divulgação

• Terça-feira (4/3)

Nem só de marchinhas será marcada a Terça Gorda. Marcos Catarina é atração do Bar e Museu do Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738 – Santa Tereza) cantando o melhor do Clube da Esquina e sucessos da MPB. Claro que no dia do desfile da Portela, em que Milton Nascimento será homenageado na Sapucaí, o músico vai prestar homenagem a Bituca. O show começa às 19h e o preço dos ingressos, na plataforma Sympla, varia entre R$ 75 e R$ 100.

• Quarta-feira (5/3)

Sai o carnaval, entra a comédia. Illan, Igor e Arthur são atrações de quarta-feira na programação de stand up do Copo Sujo Comedy (Rua dos Caetés, 616 – Centro). Os ingressos, no Sympla, custam R$ 20 (individual), R$ 30 (duplo) e R$ 50 (mesa para 4 lugares). Os shows têm duração média de uma hora e meia. O espaço, por ficar em prédio muito antigo, por enquanto não tem acessibilidade.

• Quinta-feira (6/3)

Fim de carnaval, a vida volta ao normal e o jazz promete continuar sendo a melhor companhia na programação de BH. No Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47 – Funcionários), Daniel Silva (bateria) se apresenta na quinta com Jorge Continentino (saxofone), Iury Batista (baixo), Felipe Vilas Boas (guitarra) e Ulisses Luciano (trompete). Mestre em performance de jazz pelo Queens College (CUNY) em Nova York, Daniel leciona atualmente na Rhythm NY School of Music. O primeiro set será às 20h30, e o segundo, às 22h. Ingressos: R$ 30 (área interna) e R$ 15 (área externa).

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.