Com seus hits que embalam gerações, Paula Toller animou a festa no Minas

Paula Toller foi a atração da festa que marcou o Dia dos Pais no Minas 2. Cerca de 5 mil associados curtiram a apresentação, na qual a cantora apresentou os sucessos de sua carreira.



• "BH É UMA POTÊNCIA CRIATIVA"

Já são quase 20 anos entre a mais recente apresentação de Maria Padilha – "Antônio e Cleópatra", em 2006 – e "Um jardim para Tchekhov", que terá estreia nacional na segunda quinzena deste mês, no CCBB-BH. Motivo suficiente para ficar de olho para garantir ingresso e rever uma das maiores e mais importantes atrizes de sua geração – que coleciona prêmios como o Mambembe e o Shell. Maria Padilha estará ao lado de Pedro Brício, autor do texto; de Georgette Fadel, que assina a direção; e dos atores Olívia Torres, Erom Cordeiro, Iohanna Carvalho e Leonardo Medeiros. “A expectativa da estreia em Belo Horizonte é alta e vamos fazer bonito”, garante a atriz. “BH é uma potência criativa, referência para o teatro com o Grupo Galpão. Minas tem uma literatura deslumbrante. O público é muito especial, atento, bem-humorado, irônico, e tem o que considero uma das maiores qualidades do ser humano: a curiosidade”, afirma Maria Padilha.

• BRASIL E RÚSSIA

"Um jardim para Tchekhov" mistura Brasil e Rússia na trama que discute, com humor, os tempos de intolerância vividos no país por meio da história de Alma Duran, consagrada atriz de teatro vivida por Maria Padilha. Sem emprego há três anos, ela precisa morar com a filha, Isadora (Olívia Torres), e com o genro, Otto (Erom Cordeiro), em Botafogo, no Rio de Janeiro. Lá, começa a dar aulas de teatro para a estudante Lalá (Iohanna Carvalho) e sonha em montar "O jardim das cerejeiras". O sonho começa a tomar forma quando um homem (Leonardo Medeiros) se diz o próprio Tchekhov e passa a ajudar Alma Duran. A peça ficará em cartaz de 23 de agosto a 16 de setembro em BH.

• “PRONCOVÔ”

Depois de circular por algumas cidades, o espetáculo "Proncovô" chega a Belo Horizonte para única apresentação domingo (11/8), em frente ao Teatro Francisco Nunes, no Parque Municipal. Com direção e dramaturgia de Eduardo Moreira e direção musical de Sérgio Pererê, a peça aborda o ato de caminhar para refletir sobre a vida e a arte. O espetáculo é protagonizado por Laura de Castro e Zé Motta.

• NA LAGOA DOS INGLESES

A festa de 10 anos do Festival de Inverno de Nova Lima reuniu cerca de 4 mil pessoas no Espaço CSul, na Lagoa dos Ingleses. Com atrações para todas as idades, o evento promoveu verdadeiro encontro de gerações, que curtiram um dia com muita música, gastronomia de alta qualidade, espaço kids e mini ramp, além de feira de produtos como cerâmica, vinil, roupas e peças raras sob curadoria impecável. "Com esta edição, atingimos uma marca importante e, sem dúvida, o Festival de Inverno de Nova Lima entrou para o calendário das melhores festas do estado. A sensação é de que, no último sábado (3/8), alcançamos essa chancela e colocamos Nova Lima na rota dos eventos mais charmosos do país", diz o empresário Bruno Dib, realizador do festival.

• TEMPORÁRIO

Boa ideia da produção do Festival Bárbara de Cocais – Cinema e Formação Humana, que vai montar temporariamente uma sala de para exibir filmes brasileiros e estrangeiros. O público verá obras dos cineastas Grace Passô, André Novais Oliveira, Gabriel Martins, Anna Muylaert, Eduardo Coutinho e Rodrigo Siqueira, além do japonês Hayao Miyazaki, da francesa Céline Sciamma e do mexicano Christopher Zalla. Haverá a pré-estreia do filme "Oroboro" (2024), de Pablo Lobato, idealizador do festival. O evento será realizado de 21 a 24 de agosto.