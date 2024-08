Comemorado no próximo dia 11 de agosto, o Dia dos Pais deste ano promete movimentar o comércio nesta época do ano. Em Belo Horizonte, shoppings e centros de conveniência investiram ações com sorteios para os clientes com o objetivo de alavancar ainda mais as vendas. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), inclusive, projeta que o volume de vendas na data em 2024 deve alcançar 7,7 bilhões no país. Se confirmado, o número representa um avanço de 4,7% em relação ao ano anterior.

Confira abaixo quais shoppings da capital mineira vão sortear prêmios no Dia dos Pais deste ano:

Shopping Cidade





O Shopping Cidade, localizado no centro de BH, lançou a campanha “Meu Pai de BMW” e irá sortear uma moto BMW G310 R 0km, além de presentear os consumidores com uma carteira em couro da marca Democrata. O sorteio acontece no dia 15 de agosto e participa com números da sorte quem fizer compras acima de R$ 250. Já quem consumir R$ 400 ou mais, leva a carteira da Democrata.

Tanto as compras quanto o cadastro das notas fiscais, que acontecem no espaço montado especialmente para a campanha ou no aplicativo do mall, devem ser realizados entre os dias 1º e 11 de agosto. A troca dos cupons fiscais pela carteira será limitada a uma unidade por CPF. Já os números da sorte para o “compre e concorra” serão ilimitados.

Serviço



Campanha: “Meu Pai de BMW”

Período da campanha: 1/8 a 11/8

Condições: Compre e concorra (válido para compras acima de R$ 250) / Compre e ganhe (válido para compras acima de R$ 400)

Prêmios: 1 moto BMW G310 R 0km e 1 carteira em couro Democrata

Ponto de troca: Aplicativo Shopping Cidade e balcão da campanha, situado no piso GG do centro comercial

Data do sorteio: 15/8

Shopping Del Rey





Entre os dias 25 de julho e 21 de agosto, o Shopping Del Rey, na Região da Pampulha, promove o “Juntos em Cada Aventura”, campanha em homenagem ao Dia dos Pais. Nela, os consumidores que somarem R$ 400 em compras nas lojas participantes vão concorrer a duas motos elétricas 0km Watts W125 e aqueles que adquirirem seus presentes entre os dias 30 de julho e 11 de agosto ainda poderão levar para casa um vinho Argentino e escolher entre as versões tinto e branco, será uma unidade por CPF.

Os interessados em participar da campanha devem cadastrar suas notas fiscais relativas às compras no aplicativo do Shopping Del Rey (disponível gratuitamente para Android e IOS) e retirar o ticket da promoção. Automaticamente, será gerado um número da sorte para o sorteio e um cupom para a retirada do vinho no balcão da ação no 1º piso. Compras no Supernosso e Ponto M ganham três números da sorte extras.

Serviço

Campanha Shopping Del Rey: “Juntos em Cada Aventura”

Período da campanha: 25/07 a 21/08

Condições: válido para compras acima de R$ 400 nas lojas participantes

Prêmios: entre os dias 25/07 e 21/08, Compre & Concorra a duas motos elétricas 0km Watts W125. A partir do dia 30/07, até 11/08, Compre & Ganhe um exclusivo vinho Argentino, limitado a uma garrafa por CPF - troca válida até o dia 11 de agosto, sujeita à disponibilidade dos estoques.

Pontos de cadastro/troca: Cadastre suas notas de compras de forma online pelo aplicativo do Shopping Del Rey e retire o presente, pessoalmente, no balcão da promoção, no 1º piso.

Data do sorteio: 31/08, pela Loteria Federal





Shopping Estação BH





Já o Shopping Estação BH, em Venda Nova, promove a campanha “Dia dos Pais - Conexão que leva além” com a promoção de “Compre, concorra e ganhe”. Nela, a cada R$ 350 em compras realizadas até 21 de agosto, as famílias poderão concorrer ao sorteio de uma dupla de bicicletas Audax, avaliadas em mais de R$ 5 mil, em suas versões adulto e juvenil. Além disso, do dia 30 de julho a 11 de agosto, o shopping vai presentear os clientes com um vinho argentino.

A campanha é válida em cada uma das 150 operações, entre lojas e quiosques, mas são garantidos números da sorte extras aos que comprarem n'O Boticário e na Loja do Cruzeiro. Depois, basta que os clientes realizem o cadastro das notas fiscais pelo aplicativo ou diretamente com as promotoras, no balcão da campanha no 1° piso, em frente à Cacau Show, próximo à portaria da Av. Cristiano Machado.

Serviço

Campanha: “Conexão que leva além”

Período da campanha: de 25/07 a 21/8

Condições: A cada R$ 350 em compras, cliente ganhe um vinho argentino 'El Viajero Edición Especial' e um cupom para concorrer ao sorteio de 2 bikes Audax em suas versões adulto e juvenil

Pontos de cadastro/troca: 1º piso (em frente à loja Cacau Show)

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 11833 - Vila Clóris

ViaBrasil Pampulha





O ViaBrasil Pampulha realiza, do dia 26 de julho ao dia 11 de agosto, a campanha “Meu Pai Tem Estilo”. Durante o período, as compras acima de R$ 250 vão valer um cupom da sorte, com o qual os clientes vão poder concorrer a três sorteios de R$ 1 mil. Além disso, na loja .M, três pessoas vão receber um voucher premiado para ser utilizado em compras no estabelecimento.





Para participar do sorteio é preciso apresentar as notas fiscais das compras no balcão da campanha, localizado em frente à loja .M, no lado B do mall e retirar o cupom da sorte. O sorteio será realizado no dia 12 de agosto.





Cada CPF poderá trocar até dez notas fiscais por cupons, e as compras realizadas na loja .M valerão cupons em dobro.

Serviço

Campanha: “Meu Pai Tem Estilo”

Período da campanha: de 26/7 a 11/8

Condições: Válido para compras acima de R$ 250

Prêmio: Sorteio de três vouchers no valor de R$ 1 mil para compras na loja .M

Ponto de troca: Em frente à loja .M, no lado B do shoping

Endereço: Rua Irlanda, 413 - Jardim Atlântico

ViaShopping Barreiro





No Barreiro, o ViaShopping lançou a campanha #Aprendicommeupai. Até 11 de agosto, quem comprar R$ 300 ou mais nas lojas e quiosques do empreendimento garante uma camisa da Polo Wear como presente, além de um cupom da sorte para concorrer ao voucher de R$ 1 mil, que deverá ser consumido na loja .M.

Caso as compras sejam realizadas nas lojas Polo Wear ou .M, os cupons serão em dobro. O “compre e ganhe” será válido apenas uma vez por CPF, enquanto os cupons terão um limite de dez unidades por CPF.

Para participar, o cliente precisa apresentar os cupons fiscais no balcão da campanha, localizado na praça central do 2° piso (lado A), e retirar os prêmios. Ao todo, cinco vouchers de R$ 1 mil serão sorteados no dia 12 de agosto.

Serviço

Campanha: #Aprendicommeupais

Período da campanha: de 26/7 a 11/8

Condições: Válido para compras acima de R$ 300

Prêmio: Uma camisa básica da marca Polo Wear + um cupom da sorte para concorrer ao sorteio de cinco vouchers no valor de R$1 mil para compras na loja .M

Ponto de troca: Praça central - 2° piso (lado A)

Data do sorteio: 12/08

Endereço: Av. Afonso Vaz de Melo, 640 – Barreiro