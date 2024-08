Ferramenta "Mapa Empreende BH" viabiliza negócios junto com CDL e PBH. Na mesa, Jean Mattos Duarte - diretor-presidente da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel), Marcelo de Souza e Silva – presidente da CDL/BH, Chyara Sales Pereira - secretária Municipal Adjunta de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, e Flávia Tissot - COO da Plataforma PLACE

Belo Horizonte se torna a primeira capital do país com uma plataforma de mapeamento interativo para empreendedores na cidade. O “Mapa Empreende BH”, já disponível em versão para computador, permite que lojistas consultem regiões para melhor firmar estabelecimentos e não correrem risco de fechamento por falta de movimento ou alta concorrência.

A iniciativa foi idealizada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Desenvolvimento Econômico e tem parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e a Empresa de Informática do Município de Belo Horizonte (Prodabel). A execução do projeto foi da Place, startup especializada em tecnologia para o desenvolvimento urbano.

Flávia Tissot, fundadora e diretora de operações da Place, explica que a plataforma é destinada a empreendedores da capital mineira, além de servir como intermediador para empreendedores que queiram vir a Belo Horizonte abrir negócios. Para ela, o Mapa Empreende BH irá incentivar a assertividade para o empreendedor no processo de abertura de um novo negócio.

A plataforma, de uso gratuito, tem filtros no acesso exploratório do usuário. Pode-se visualizar um mapa da cidade em visão micro, ou seja, em pequena escala, e consultar informações sobre densidade populacional, tipos de estabelecimentos em regiões, estabelecimentos complementares, fornecedores, regras do Plano Diretor, se a rua permite o ramo de atividade, e até informações sobre mobilidade e trânsito.

De acordo com a plataforma, os dados são atualizados semanalmente e quinzenalmente, com informações disponibilizadas pela PBH, Waze e IBGE.



“Para compreendermos, vamos nos imaginar como empreendedores. Se eu quero abrir uma escola de inglês, por exemplo, eu posso procurar regiões onde tenham escolas de ensino médio ou fundamental, ou se eu quero abrir uma lanchonete, talvez um ponto de ônibus seja a localização ideal”, explica Flávia.

A diretora da startup justifica dizendo que a movimentação das vias e a facilidade de acesso pode ser crucial para a longevidade de um negócio. “Às vezes, um ponto de ônibus pode determinar o fechamento ou abertura de um estabelecimento, como uma lanchonete, por exemplo”.

Mapa Empreende BH disponibiliza informações sobre melhores localizações para empreendimentos na capital mineira Reprodução Mapa Empreende BH

Para Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH, a plataforma pretende viabilizar o empreendimento, de modo a diminuir os gastos de alguém abrindo o negócio. “Às vezes, o microempreendedor não tem conhecimento sobre as localidades e precisa contratar contadores e outros profissionais para analisarem localizações, com um dinheiro de investimento já contado”, analisa.

De acordo com ele, foram investidos 150 mil reais até o momento na plataforma, além de recursos humanos que serão investidos em workshops para entendimento de instituições na cidade que podem aproveitar da nova plataforma.

Descentralização de centros comerciais

A secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, Chyara Sales Pereira, acrescenta que a plataforma traz informações essenciais no momento “mais importante” do empreendedor, que é a decisão de onde realizar o negócio.

De acordo com ela, é benéfico para investimentos na cidade, além de garantir a expansão dos investimentos que já estão em atividade, enquanto o empreendedor pode entender o que investir, onde investir e como investir. Isso porque o empreendedor de produtos e serviços que já possui um estabelecimento pode consultar novos locais para expansão, com a construção de novas unidades, além de ter a possibilidade de encontrar justificativas sobre o porquê de um negócio não estar suprindo as expectativas de comércio.

Além disso, ela afirma que a utilização da plataforma irá beneficiar a descentralização do comércio, de maneira a estimular o crescimento de mais de 30 polos comerciais fora do eixo central de Belo Horizonte, o que pode ajudar a reduzir a desigualdade entre regiões, em coincidência com o projeto de descentralização da Secretaria.

Com isso, estabelecimentos poderão “contar com os equipamentos urbanos que são naturais ou são mais recorrentes nos centros urbanos”, com empreendedores que poderão experimentar uma quebra de convencionalidades. "No momento em que o usuário consegue visualizar na plataforma de maneira sistematizada todo o território da cidade, ele também consegue visualizar territórios não convencionais”, afirma a secretária.

“Então, quando o empreendedor vai tomar a decisão dele de investir, ele busca centros clássicos e, de repente, por meio da sistematização da informação e da visualização georreferenciada, ele pode descobrir que aquilo que não é uma boa localidade clássica na visão dele”. Ela explica que pode ocorrer de um empreendedor imaginar que a região Centro Sul, por exemplo, funcionaria para o ramo de atividade de escolha, mas, com a análise do Mapa Empreende BH, ele descobre que a Centro-Oeste é mais interessante e mais promissora.

"Nós do [setor de] Comércio e Serviços, que é a maior atividade que temos na nossa cidade, estamos muito satisfeitos com essa nossa entrega para toda a cidade de Belo Horizonte”, conclui o presidente da CDL/BH, que afirma que a cidade vai se beneficiar bastante a longo prazo com a iniciativa, uma vez que 70% do PIB do município advém do setor.

A ferramenta Mapa Empreende BH está disponível para acesso em computador e estará disponível em breve para dispositivos móveis.