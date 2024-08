SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil caiu da segunda para a terceira posição no ranking mundial de juros reais, após a manutenção da taxa básica em 10,5% ao ano na reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central desta quarta-feira (31/7).





O juro real no Brasil está em 7,36% ao ano, valor inferior ao da Turquia (12,13%) e da Rússia (7,55%), segundo ranking elaborado pelo Portal MoneYou.





Apesar da queda, o país segue distante da taxa média entre as 40 economias mais relevantes, que é de 0,67% ao ano.

A taxa real é uma combinação da inflação projetada para os próximos 12 meses, de 3,67%, considerando dados do relatório Focus do BC, e dos juros de mercado de 12 meses à frente -utilizando o contrato de Depósito Interbancário.





Entre as grandes economias, os EUA estão com juro real de 1,75% ao ano, e a China com 1,15%. Dez países possuem juro real negativo, entre eles, Japão (-1,88%) e Argentina (-34,83%).





Em termos nominais, o Brasil está na sexta colocação, abaixo de Turquia (50%), Argentina (40%), Rússia (16%), Colômbia (11,75%) e México (11%), considerando as 40 economias mais representativas.





De acordo com o portal, o movimento global de aperto monetário perdeu força. O contexto majoritário entre os bancos centrais é de manutenção das taxas, porém, cortes ganharam força recentemente.





Entre 166 países, 80% mantiveram os juros, 5% elevaram e 15% cortaram as taxas recentemente.