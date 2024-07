O sul de Minas Gerais vai receber dois postos de recarga para carros elétricos no mês de agosto, facilitando a vida dos viajantes nesses veículos. Os eletropostos estarão localizados na rodovia Fernão Dias, uma das principais ligações regionais entre MG e São Paulo, na altura dos municípios de Três Corações e Carmópolis de Minas.

De acordo com a Incharge, empresa responsável pelas estações de carregamento, e a primeira a desenvolver e fabricar carregadores de veículos elétricos no Brasil, a escolha da rodovia se dá pela necessidade do público com o serviço, uma vez que os eletropostos são os primeiros da região.

"Desde 2020, o número de carros elétricos emplacados no Brasil dobra ano após ano, então a infraestrutura de carregamento é uma necessidade do Brasil como um todo", justifica o cofundador e CTO da Incharge, Alexandre Abdalla.

"A Fernão Dias [foi escolhida] justamente por ser uma das principais ligações entre Belo Horizonte e São Paulo, capitais de importância relevante", complementa. Assim, os postos estarão localizados nas alturas do Km 743, pista sentido Norte, ao lado da loja Venda do Chico, em Três Corações, e no Km 584, também sentido Norte, no município de Carmópolis de Minas.

Abdalla esclarece que as estações terão dispositivos para o carregamento simultâneo de seis veículos: "Cada estação padrão nossa é desenvolvida para atender até seis veículos em carregadores ultra rápidos". Assim, o eletroposto terá três carregadores duplos, no modelo CCS2, que garante um carregamento veloz.

Além disso, os eletropostos terão acessibilidade e autoatendimento de maneira simplificada. De acordo com a Incharge, o usuário irá precisar apenas de apontar a câmera do celular para um QR Code e efetuar o pagamento, sem a necessidade de baixar aplicativos específicos. Ainda contarão com atendimento remoto e com facilidade de acesso ao status de recarga, com as informações sobre percentual da bateria, potência de carregamento, energia consumida e duração da sessão disponibilizadas ao usuário.

O cofundador da empresa conta que, para a construção das estações, foi necessária também a construção de subestações de energia em casa posto. "A capacidade inicial das substações são 500 kVA, mas elas são expansíveis até 2 mega. Então, automaticamente, o número de carregadores e a velocidade dos carregadores também tende a aumentar no futuro".

Abdalla ainda conta que as duas entregas no Sul de Minas fazem parte de um projeto que pretende expandir a comodidade, liberdade e segurança da recarga de veículos elétricos para outras regiões do país. Além das novas unidades, serão construídas também novos postos, como alguns na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e na Rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba.

Ao todo, a primeira fase do projeto da empresa contempla a construção de dez estações de carregamento para carro elétrico, todas com o modelo de tomada CCS2. "As dez vão ser entregues até o final do ano que vem", adianta Abdalla.