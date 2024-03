Jonas Bloch é daqueles atores que o público tem admiração. E não é por menos. Com mais de 55 anos de carreira, fez trabalhos na TV (48), no cinema (40 filmes) e no teatro (38 montagens). O que pouca gente sabe é que ele também é artista plástico. "Pela intensa carreira de ator, fiz poucas exposições. As mais recentes em Lisboa, Ouro Preto e Sabará", conta ele, que estudou artes visuais no Rio de Janeiro e concluiu o curso na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Jonas teve entre os professores Álvaro Apocalypse. Sua preferência são aquarelas, nanquim esculturas. A partir de 15 de março, os fãs do ator terão a chance de conhecer as obras de Jonas Bloch no saguão do Teatro Feluma, onde ficarão em exposição por duas semanas. "O meu trabalho tem sua base no inconsciente, numa tentativa de, graficamente, expor ideias, sensações, sentimentos, e compartilhar algo que está fora do cotidiano." Além da exposição, Jonas levará ao Feluma curta temporada do espetáculo "Delírio", inspirado na obra de Manoel de Barros, unindo poesia e teatro, nos dias 15, 16 e 17 de março.



FILA DE PIADAS



Eles estão de volta. Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato passam por Belo Horizonte na turnê que marca os 10 anos de sucesso do espetáculo "Fila de piadas". Serão duas sessões, às 16h e às 19h, em 17 de março, no Arena Hall. O sucesso do quarteto vai além do teatro. Em um canal de rede social, por exemplo, são 15 milhões de seguidores. O segredo é a capacidade de improviso a partir de uma temática que muda conforme o espetáculo avança.



AGENDA 1



Apontados como os maiores ilusionistas da América Latina, Henry e Klauss trazem para BH a turnê “Illusion show –Uma jornada mágica”. Serão quatro apresentações em 11, 12, 13 e 14 de abril, no Palácio das Artes. A dupla coleciona prêmios nacionais e internacionais, e é recordista mundial após ficar quatro horas levitando em um dos pontos mais movimentados do mundo: a Avenida Paulista, em São Paulo.



AGENDA 2



"Mutações" com Luís Melo, Andréia Nhur e Alex Bartelli é a próxima atração do Festival Teatro em Movimento, que tem curadoria e coordenação geral de Tatyana Rubim. A peça traz um jogo cênico vigoroso, desenvolvido pelo diretor André Guerreiro Lopes, levando a um mergulho profundo na poética e nos ensinamentos filosóficos presentes no oráculo I Ching.

As apresentações estão marcadas para 30 e 31 de março, no Sesc Palladium.



MUNDO AUTISTA



Sexta-feira (8/3), Dia Internacional da Mulher, a Casa do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design promove o “Mulheres e o autismo”, um encontro com Sophia Mendonça, mulher trans autista, e sua mãe, Selma Sueli Silva, mulher autista, para bate-papo aberto ao público. No canal no YouTube "O mundo autista", elas falam de suas vivências como mãe e filha que convivem com o transtorno do espectro do autismo e desmistificam mitos, esclarecem dúvidas, conscientizam e trazem informações que visam ao combate do preconceito contra as pessoas autistas. O encontro está marcado para as 14h.