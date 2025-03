Lavras Novas para além das montanhas e cachoeiras

Lavras Novas é um charmoso distrito de Ouro Preto, conhecido pelas suas deslumbrantes montanhas e cachoeiras que encantam os visitantes à primeira vista. Com ar bucólico e acolhedor, o lugar se tornou um destino popular para casais em busca de um refúgio romântico, e também um local muito procurado para quem gosta de festivais de música.

É possível fazer um bate-volta saindo de Belo Horizonte, porém, se você puder aproveitar o final de semana, terá a possibilidade de curtir as hospedagens repletas de charme e sofisticação, e claro: de conhecer mais restaurantes.

Entre as hospedagens de Lavras Novas, destaca-se a Pousada Canto dos Prazeres, que conta com apenas sete quartos e é totalmente rodeada pela tranquilidade da natureza. A pousada proporciona um ambiente de puro relaxamento com uma área de lazer que inclui piscina, dois ofurôs cobertos, todos com água aquecida. Cada quarto é um convite à paz, equipado com hidromassagem, TV, espaço para leitura e camas confortáveis. Os corredores são adornados com muita arte e história, e os quartos apresentam nomes inspirados nos restaurantes tradicionais da cidade, como o Casa Nativa, que foi um dos primeiros restaurantes do distrito.

A Pousada Canto dos Prazeres oferece ainda um café da manhã incluso na diária, com itens preparados na cozinha local e outros por produtores regionais. Para aqueles que preferem não sair, a pousada dispõe de um restaurante e uma adega acolhedora. Com um ambiente tão meticulosamente pensado para encantar, é um lugar que merece ser visitado repetidas vezes.

Mas não são apenas as possibilidades de descanso que fazem de Lavras Novas um destino especial; sua gastronomia também tem se tornado um verdadeiro atrativo. O restaurante Lucille Cozinha Afetiva da chef Patrícia Cavalcanti, é uma parada obrigatória.

Patrícia levou para Lavras Novas a sua experiências em renomados estabelecimentos, incluindo uma passagem pela França, onde trabalhou em um restaurante com duas estrelas Michelin. Em Lavras Novas, ela busca desvendar os sabores de suas origens e criar laços duradouros na região, onde escolheu abrir o seu restaurante, em um formato bistrô.

O cardápio do Lucille propõe um equilíbrio entre tradição e criatividade. Patrícia, em tom de brincadeira, diz que “precisou agradar a todos os filhos ao longo da vida, o que a fez desenvolver pratos que surpreendem a todos os tipos de paladar”. Entre as delícias, destacam-se o Chorizo com farofa crocante e batatas rústicas com maionese de alho defumado; Risoto de costelinha com redução de tangerina e geleia de pimenta; a Panturrilha acompanhada de mil folhas de mandioca, servida em um molho do próprio cozimento; e o Espaguete nero com frutos do mar.

O restaurante, instalado em uma antiga casa, proporciona uma decoração afetiva e intimista, ideal para momentos inesquecíveis a dois.

Além do Lucille, o distrito oferece outras opções gastronômicas que garantem agradar qualquer visitante:

Cadivó: o lugar ideal para quem gosta de sobremesas afetivas;

Seu Barthô: um bar com vários petiscos e pratos, para você compartilhar enquanto escuta uma boa música e aprecia a belíssima vista das montanhas;

Pimenta Rosa: para desfrutar o melhor da comida mineira;

Zorba O Grego: um saboroso mergulho na culinária mediterrânea;

Di Pippo: Restaurante Italiano, com vista para a natureza;

Pierina Trattoria: Mais um italiano, também com um lindo visual.

Razões não faltam para realizar um passeio por Lavras Novas e construir memórias inesquecíveis. Já envie esse artigo para a pessoa que vai com você!

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para saber mais sobre gastronomia, cultura, turismo e serviços em Minas Gerais, me acompanhe no @coisasdemineiro. Também estou diariamente no @isabelalapa.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.