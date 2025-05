As posturas distintas de dois craques

Dois atacantes que atuam no futebol mineiro chamaram atenção de todo o Brasil esta semana por motivos bem distintos. Enquanto Gabigol saiu do banco de reservas para marcar o gol da importante vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo, no domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Dudu acertou, na terça-feira, a ida para o Atlético, após dizer que não entendia porque não era titular na Raposa e rescindir o contrato, que iria até o fim de 2027.

Não há dúvida que os dois são craques e possuem currículos muito vencedores. A diferença entre eles neste momento é a postura diante da nova realidade que se impõem com o passar dos anos.

Gabigol parece ter entendido a opção do técnico Leonardo Jardim quando foi sacado do time celeste. A equipe não atravessava bom momento, vinha sofrendo gol praticamente em todos os jogos e precisava de maior poder de marcação para conseguir os resultados que desejava, possibilitando a evolução do trabalho da comissão técnica.

Palestino vence Unión e complica Cruzeiro na Sul-Americana

Isso não significa que tenha se conformado com a reserva. Ao contrário, mostrou profissionalismo e entendimento do jogo e da profissão. Pode ser útil – e protagonista – entrando no decorrer das partidas e, em outro momento, tem chances de recuperar a titularidade.

Já Dudu reafirmou seu temperamento explosivo, sua impaciência e, principalmente, seu egocentrismo. Ele pode até ter razão nas reclamações – não acredito que tenha –, mas jamais deveria ter ido a público questionar as decisões do seu chefe imediato.

PSG se impõe sobre Arsenal e enfrentará a Inter na final da Champions League

Não vivo o dia a dia dos clubes desde a pandemia, quando eles aproveitaram para fechar quase todas as atividades à imprensa. Por isso, não posso dizer como era o comportamento do ex-palmeirense na Toca da Raposa II. Mas ficou claro que ele não era tão querido pelo grupo, pois não se tem notícia que outros atletas tenham procurado Jardim ou a diretoria para interceder pela sua permanência.

Dudu deveria ouvir recado dado esta semana por Diego Ribas. Em vídeo no Instagram, o ex-meia de clubes como Santos, Porto, Juventus, Atlético de Madrid e Flamengo, faz um alerta não só aos jogadores, mas a todas as pessoas cujas carreiras se aproximam do fim.

“Quando se chega ao alto nível, você, em algum momento, será preterido. Quando isso ocorreu comigo, procurei entender que não era uma questão pessoal. Encarei como uma oportunidade de mostrar quem realmente sou, me deu propriedade para ser um líder melhor. Entendi que não precisava jogar cinco jogos, 10 jogos, 15 jogos para provar meu valor. Tem de seguir treinando, sendo profissional, ajudando e buscando espaço. Mudar de clube ou de empresa é mudar de problema, não solucioná-lo. Para o Dudu e todas pessoas em momento de dificuldade na carreira: você tem valor e tem de levar de forma mais leve a situação”, diz o ex-camisa 10.



Espetáculo

As partidas entre Internazionale e Barcelona e Paris Saint-Germain e Arsenal, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, foram puro deleite para quem gosta de futebol. É preciso que todos os envolvidos com o tema vejam e revejam os confrontos, entendam tudo que foi adotado pelas equipes, as alternativas de cada treinador, o que deu certo e até o que deu errado.

Os milhões da CBF ao cunhado cartola de Ednaldo Rodrigues

Que a final entre Inter e PSG seja uma nova aula, com as duas equipes buscando o gol durante a maior parte do tempo. Somos privilegiados de viver um tempo em que podemos acompanhar tudo isso ao vivo.

Dia 31 já tenho um compromisso: às 16h (de Brasília), estarei mais uma vez diante da TV esperando ver uma grande decisão no Allianz Arena, em Munique.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.