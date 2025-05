Inter vira sobre Barcelona em jogaço com sete gols e avança à final da Champions (Inter superou o Barcelona por 4 a 3 )

Emoção do início ao fim. Depois de empatarem por 3 a 3 no jogo de ida, Inter de Milão e Barcelona voltaram a fazer duelo histórico e repetiram o placar no San Siro, nesta terça-feira (6/5), pela volta da semifinal da Liga dos Campeões. A vaga foi decidida na prorrogação, na qual a estrela do meio-campista Frattesi e o goleiro Yan Sommer brilharam, os italianos venceram por 4 a 3.

O primeiro tempo foi mais feliz para os donos da casa, que utilizaram estratégia parecida com a do duelo de ida. Explorando as costas da defesa do Barcelona, que se posiciona em linha alta, a Inter de Milão abriu o placar com o atacante Lautaro Martínez. Depois de passar um tempo se defendendo, os italianos voltaram a levar perigo no fim da etapa inicial e, em cobrança de pênalti aos 45 minutos, o meio-campista Çalhanoglu ampliou a vantagem para 2 a 0.

A segunda metade foi digna de cinema. Em menos de 15 minutos, com o lateral-direito Eric García e o meio-campista Dani Olmo, o Barcelona chegou ao empate. Os espanhóis seguiram pressionando e, já no fim da partida, viraram com Raphinha. Mas os donos da casa não se deram por acabados e igualaram o marcador nos acréscimos, com Acerbi.

Inter de Milão na final da Liga dos Campeões

A Inter de Milão vai jogar a final da Liga dos Campeões em 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. O adversário será PSG ou Arsenal, que se enfrentam nesta quarta-feira (7/5) – os franceses, que jogam em casa, venceram a ida por 1 a 0.

Tricampeã da Liga dos Campeões, a Inter de Milão volta a decisão do torneio após duas temporadas. Em 10 de junho de 2023, o time italiano foi derrotado por 1 a 0 pelo Manchester City, no Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia, e ficou com o vice-campeonato continental.

O caminho até a decisão

A Inter de Milão terminou em quarto lugar na fase de classificação, com 19 pontos. Nas oitavas de final, passou pelo Feyenoord, com placar agregado de 4 a 1. Antes de encarar o Barcelona, despachou o Bayern de Munique, com triunfo por 2 a 1 na ida e empate por 2 a 2 na volta.

O jogo entre Inter de Milão e Barcelona

O começo de jogo foi equilibrado, com o Barcelona mais paciente para criar jogadas, enquanto a Inter de Milão optou por transições rápidas ao recuperar a posse. Assim como na partida de ida, os italianos exploraram as costas da defesa espanhola, que costuma se posicionar em linha alta – destaques para as arrancadas do ala-direito Dumfries e do centroavante Thuram.

O placar foi aberto pela Inter de Milão aos 21 minutos. Dimarco roubou a bola de Dani Olmo na intermediária e lançou Dumfries, que correu no meio dos zagueiros do Barcelona e tocou para Lautaro Martínez. O atacante argentino só teve o trabalho de rolar para o fundo da rede: 1 a 0.

Ao se ver atrás no placar, o Barcelona passou a ser mais presente no campo de ataque, explorando jogadas pelo lado direito, onde o atacante Lamine Yamal foi quem levou mais perigo. A pressão na saída de bola adversária foi outra estratégia utilizada pela equipe treinada por Hansi Flick.

A Inter chegou a passar um tempo com dificuldades para ir ao ataque, mas voltou a levar perigo no fim da etapa inicial. Tanto é que aos 42′, Lautaro Martínez entrou em velocidade na área e foi derrubado pelo zagueiro Pau Cubarsí. Após análise na cabine do VAR, o árbitro Szymon Marciniak marcou o pênalti.

Aos 45′, o meio-campista Çalhanoglu partiu para a cobrança de perna direita e bateu cruzado, sem chances para Szczesny, que pulou no lado contrário: 2 a 0.

Lance do jogo entre Inter de Milão e Barcelona pela Liga dos Campeões (foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)

Segundo tempo

O Barcelona reagiu rápido no segundo tempo. Aos 8′, o lateral-esquerdo Gerard Martín cruzou na área e encontrou Eric García do lado aposto. O lateral-direito chutou antes de a bola cair no chão e acertou o ângulo da meta italiana: 2 a 1.

Minutos depois, Eric García poderia ter marcado mais uma vez, quando bateu livre na pequena área, mas viu Sommer fazer uma defesa espetacular. Mas o empate estava perto de ocorrer.

Sem dar paz à defesa da Inter de Milão, o Barcelona seguiu pressionando e marcou o segundo gol aos 14′, com Dani Olmo, que completou de cabeça o cruzamento de Gerard Martín: 2 a 2.

Assim como ocorreu em determinado momento na etapa inicial, o Barcelona impôs pressão na saída de bola da Inter de Milão, que se mostrou nervosa em campo e teve dificuldades para trocar passes. O time espanhol continuou em cima dos italianos, que se contaram com grandes intervenções de Sommer.

Mas o Barcelona não queria que o goleiro suíço deixasse o San Siro como herói. Destaque do Barcelona na temporada, o atacante Raphinha estava sumido durante a partida, mas na hora de decidir, apareceu.

Aos 41′, o brasileiro recebeu na área a bateu de perna esquerda, Sommer defendeu. No rebote, Raphinha chutou com o pé direito e marcou: 3 a 2.

Mas, para a infelicidade espanhola, a Inter de Milão não jogou a toalha. Aos 47′, Dumfries, um dos principais nomes da eliminatória, carregou pela direita após erro de Gerard Martín e cruzou para o Acerbi. O zagueiro, que se aventurava de atacante, fez o gol que levou o estádio à loucura: 3 a 3.

O chute de Acerbi para marcar para a Inter de Milão contra o Barcelona (foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)

Prorrogação

A prorrogação rolava sem lances de perigo até os oito minutos, quando Thuram fez bela jogada pela direita e tocou para Taremi. O centroavante escorou para o meia Frattesi, que chutou sem chances para Szczesny e colocou a Inter novamente em vantagem: 4 a 3. O San Siro entrou em estado de catarse.

O Barcelona foi em busca da igualdade mais uma vez, principalmente com Lamine Yamal, que chamou para si a resposabilidade de tentar levar os Culés à decisão. Mas a estrela de Yan Sommer brilhou mais, e a Inter de Milão se classificou.

Inter de Milão 4 x 3 Barcelona

Inter de Milão

Sommer; Bisseck (Darmian, aos 25′ do 2ºT), Acerbi e Bastoni; Dumfries (De Vrij, aos 2′ do 2ºT da prorrogação), Barella, Çalhanoglu (Zielinski, aos 33′ do 2ºT), Mkhitaryan (Frattesi, aos 33′ do 2ºT) e Dimarco (Carlos Augusto, aos 9′ do 2ºT); Lautaro (Taremi, aos 25′ do 2ºT) e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

Barcelona

Szczesny; Eric García (Héctor Fort, aos 7′ do 1ºT da prorrogação), Iñigo Martínez (Ronald Araujo, aos 30′ do 2ºT), Cubarsí (Pau Víctor, no intervalo da prorrogação) e Gerard Martín; De Jong, Pedri (Gavi, no intervalo da prorrogação) e Dani Olmo (Fermín López, aos 37′ do 2ºT); Yamal, Raphinha e Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.

Gols: Lautaro Martínez, aos 21′ do 1ºT; Çalhanoglu, aos 45′ do 1ºT; Acerbi, aos 47 do 2ºT; Frattesi, aos 8′ do 1ºT da prorrogação (Inter de Milão) / Eric García, aos 8′ do 2ºT; Dani Olmo, aos 14′ do 2ºT; Raphinha, aos 41′ do 2ºT (Barcelona)

Lautaro Martínez, aos 21′ do 1ºT; Çalhanoglu, aos 45′ do 1ºT; Acerbi, aos 47 do 2ºT; Frattesi, aos 8′ do 1ºT da prorrogação (Inter de Milão) / Eric García, aos 8′ do 2ºT; Dani Olmo, aos 14′ do 2ºT; Raphinha, aos 41′ do 2ºT (Barcelona) Cartões amarelos: Çalhanoglu, Mkhitaryan, Acerbi, Carlos Augusto, Bastoni (Inter de Milão) / Iñigo Martínez, Pau Víctor (Barcelona)

Motivo: volta da semifinal da Liga dos Campeões

volta da semifinal da Liga dos Campeões Local: Giuseppe Meazza (San Siro), Milão, Itália

Giuseppe Meazza (San Siro), Milão, Itália Data: 6/5/2025 (terça-feira)

6/5/2025 (terça-feira) Horário: 16h

Árbitro: Szymon Marciniak (POL);

Szymon Marciniak (POL); Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL) VAR: Dennis Johan Higler (HOL)

A notícia Inter vira sobre Barcelona em jogaço com sete gols e avança à final da Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Adriano Oliveira