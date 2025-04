O velho "dilema" nos mata-matas

Uma discussão que volta a cada etapa de uma competição disputada no sistema eliminatório, o popular mata-mata, é se o melhor é ser mandante na partida de ida ou na de volta. Nesta semana, com a disputa das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, o assunto voltou à baila e cada posição ganhou novos argumentos.



O que ficou claro é que o melhor mesmo é vencer o primeiro jogo, seja em casa ou fora. Foi o que fizeram Arsenal, Barcelona e Paris Saint-Germain, em seus domínios, e a Inter de Milão, como visitante. Os três primeiros abriram boas vantagens como mandantes contra Real Madrid, Borussia Dortmund e Aston Villa, respectivamente, e avançaram mesmo perdendo, nos casos de Barça e PSG, ou vencendo, caso dos Gunners, os jogos de volta na casa dos adversários. Já o time italiano ganhou por vantagem mínima, o que é um feito e tanto em se tratando da principal competição de clubes do mundo, e, empurrado pela torcida no Estádio Giuseppe Meazza-San Siro, garantiu a vaga com certa tranquilidade ao empatar por 2 a 2 com o Bayern.



Aqueles que preferem ser mandantes na ida vão dizer que estas quartas de final provam que estão certos. Já os que defendem que decisão em casa é sempre melhor podem alegar que o problema foi o placar elástico sofrido no primeiro jogo. Se fosse uma derrota “normal”, teria sido descontada na volta, com a ajuda dos torcedores.

Jogador de seleção morre ao cair do 11º andar



Como sou de Minas Gerais, gostaria de lembrar que na terceira fase da Copa do Brasil os tradicionais rivais mineiros estão em situações distintas. Enquanto o Atlético fará o segundo jogo contra o Maringá em Belo Horizonte, o Cruzeiro definirá sua sorte contra o Vila Nova-GO em Goiânia.



Ressaltando-se também que o adversário celeste se sagrou campeão goiano e está na Série B do Campeonato Brasileiro, e o do Galo perdeu a final do Paranaense para o Operário-PR nos pênaltis e está na Série C, para você, algum dos dois entra em vantagem? Da minha parte, vejo os atleticanos em melhor situação. Mas, como sempre, é grande a chance de eu estar equivocado.

Gigante europeu desiste de disputar Super Mundial de Clubes, diz jornal

Sempre as apostas

O indiciamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, pela Polícia Federal por supostamente ter forçado cartão amarelo para favorecer apostadores em um jogo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, levanta novamente a questão das Bets no nosso futebol. Quem deve decidir se houve ou não crime é a Justiça, mas todos que gostam do esporte mais popular do mundo precisam contribuir para a lisura das disputas.



O ex-amador Diego Ribas, que dividiu vestiário com BH27 no próprio rubro-negro publicou um vídeo nas redes sociais no qual defende que os clubes, bem como as próprias empresas de apostas, deveriam tomar a iniciativa de orientar os atletas a não se meter em situações que possam prejudicar bastante, quando não encerrar, suas carreiras. “É preciso reeducar os jogadores e mostrar como se comportar neste ambiente em que eles estão inseridos hoje”, diz o ex-jogador.



Concordo. E acrescento que é preciso que todos estejam atentos a possíveis fraudes, punindo quem sair da linha.

Jurgen Klopp quer ser técnico da Seleção Brasileira, diz jornalista



Se o futebol perder a credibilidade, todo mundo sairá prejudicado, dos empresários que investem em SAFs aos próprios atletas, passando por toda a indústria que o esporte movimenta – não é pouca gente se levarmos em conta de vendedores ambulantes aos fabricantes de material esportivo. Uma força-tarefa com todos os envolvidos não seria uma má ideia.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.