Estagiário na mesa de cortes do Estado de Minas e estudante do quinto período de jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

PSG se impõe sobre Arsenal e enfrentará a Inter na final da Champions League (Fabián Ruiz marcou primeiro gol do PSG)

O PSG superou o Arsenal e está na final da Champions League. O time de Paris superou os Gunners por 2 a 1, nesta quarta-feira (7/5), no Parc des Princes, na França.

O PSG venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.

PSG na final da Liga dos Campeões

PSG vai enfrentar a Internazionale na final da Liga dos Campeões em 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. O time italiano eliminou o Barcelona após vitória por 4 a 3 (7 a 6 no agregado), nessa terça-feira (6/5), no San Siro, na Itália.

Finalista na competição em 2019/2020, o PSG foi superado por 1 a 0 pelo Bayern de Munique, em 23 de agosto de 2020, no Estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal, e não conseguiu conquistar a taça.

Nesta temporada, o clube busca escrever uma história diferente e levantar o troféu da Liga dos Campeões pela primeira vez.

O caminho até a decisão

O PSG ficou na 15ª colocação na primeira fase da Liga dos Campeões, com 13 pontos. Depois, passou pelo Brest com 10 a 0 no agregado.

Nas oitavas de final, o time superou o Liverpool, da Inglaterra, por 4 a 1 nas penalidades após empatar por 1 a 1 no agregado. Nas quartas de final, eliminou o Aston Villa por 5 a 4 (no agregado).

O jogo entre PSG e Arsenal

O Arsenal não se intimidou com a atmosfera hostil no Estádio Parc des Princes e criou boas chances para abrir o placar já nos 10 primeiros minutos da partida. Os Gunners tiveram a bola durante a maior parte do tempo e chegaram com perigo em três ocasiões, mas não conseguiram balançar as redes.

O PSG, por sua vez, apostou em contra-ataques. Os donos da casa tiveram menos a posse, mas quando conseguiram explorar os espaços deixados no campo de defesa do Arsenal chegaram com grande perigo. Aos 16 minutos, o georgiano Kvaratskhelia acertou a trave esquerda do goleiro espanhol Raya.

Aos 26 minutos, o volante Declan Rice cometeu falta perto da entrada da área do Arsenal. Na cobrança, a defesa dos Gunners conseguiu afastar a bola. Mas, na sequência, o meia espanhol Fabián Ruiz, do PSG, acertou um forte chute de perna esquerda de fora da área, acertou o canto esquerdo do goleiro Raya e abriu o placar: 1 a 0.

Após o gol, o PSG conseguiu diminuir um pouco a pressão do Arsenal, que ainda atacava, mas com menos perigo direto ao gol dos mandantes.

Segundo tempo

As duas equipes voltaram sem substituições para o segundo tempo. No começo da etapa complementar, o jogo não teve tantas chances de perigo como no 45 minutos iniciais.

Aos 17 minutos, o atacante Saka, do Arsenal, leva a bola para a perna esquerda, chuta no canto esquerdo superior de Donnarumma e obriga o italiano a fazer uma defesa impressionante.

Aos 20 minutos, árbitro alemão Felix Zwayer foi chamado pelo VAR para checar um possível pênalti. O lance em questão foi um chute do lateral-direito Hakimi que pegou na mão do inglês Lewis-Skelly. O árbitro conferiu e marcou o pênalti.

Na cobrança, o meio-campista português Vitinha bateu fraco no canto esquerdo inferior e o goleiro Raya conseguiu a defesa.

Aos 26 minutos, Kvaratskhelia avançou pela ponta esquerda, tocou para Hakimi, que tabelou com Dembelé, e finalizou no canto esquerdo do goleiro para superar Raya: 2 a 0.

Aos 30 minutos, após cruzamento do atacante Trossard, Saka superou duelo com o marcador do PSG e finalizou para bater o goleiro Donnarumma: 2 a 1.

Na reta final da partida, o PSG conseguiu resistir a pressão do Arsenal e assegurou a vitória.

PSG 2 x 1 Arsenal

PSG

Donnarumma, Nuno Mendes (Gonçalo Ramos, aos 43′ do 2° T) Pacho, Marquinhos e Hakimi; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Desiré Doué (Lucas Hernandéz aos 16′ do 2° T), e Barcola (Dembele, aos 25 do 2°T) . Técnico: Luis Enrique.

Arsenal

Raya, Lewis-Skelly (Calafiori aos 63 do 2°T), Kiwior, Saliba, Timber (Ben White, aos 38′ do 2°T), Declan Rice, Thomas Partey, Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli (Trossard, aos 63 do 2°T) Mikel Merino e Bukayo Saka. Técnico: Mikel Arteta.

Gols: Fabián Ruiz (PSG) aos 27′ do 1°T / Hakimi (PSG) aos 26′ do 2°T / Saka (Arsenal) 30′ do 2°T.

Fabián Ruiz (PSG) aos 27′ do 1°T / Hakimi (PSG) aos 26′ do 2°T / Saka (Arsenal) 30′ do 2°T. Cartões amarelos: Nuno Mendes (18 minutos / 1° T), Kvaratskhelia (41 minutos / 2° T) – Declan Rice (25 minutos / 1° T), Lewis-Skelly (10 minutos / 2° T) e Calafiori (41 minutos / 2°T)

Nuno Mendes (18 minutos / 1° T), Kvaratskhelia (41 minutos / 2° T) – Declan Rice (25 minutos / 1° T), Lewis-Skelly (10 minutos / 2° T) e Calafiori (41 minutos / 2°T) Motivo: volta da semifinal da Liga dos Campeões

volta da semifinal da Liga dos Campeões Local: Parc des Princes, Paris, França

Parc des Princes, Paris, França Data: 7/5/2025 (terça-feira)

7/5/2025 (terça-feira) Horário: 16h

16h Árbitro: Felix Zwayer (ALE);

Felix Zwayer (ALE); Assistentes: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)

Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE) VAR: Benjamin Brand (ALE)

