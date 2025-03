Harmonização facial ou "demonização" e os desejos estéticos comprometedores

A harmonização facial caiu no gosto do brasileiro, sobretudo, entre as celebridades, que compartilham nas redes sociais, em grande quantidade, fotos com as alterações faciais melhorando a simetria e beleza. A verdade é que, diversos deles, agora, demonstram arrependimento com tantas mudanças no rosto, preferindo passar por uma “desarmonização” para manter o equilíbrio da saúde mental.







Uma das celebridades arrependidas com a intervenção foi a morena do Tchan: Scheila Carvalho. Ela já afirmou não ter se reconhecido ao ver seu rosto no espelho em entrevistas. Os fãs também criticaram as mudanças e ela teve, até mesmo, contratos cancelados devido a diversas alterações.







O ex-bbb e influenciador, Eliezer, assim como a influencer Gkay, são mais alguns exemplos de quem optou por buscar uma aparência mais natural, após os procedimentos harmonizadores, feitos pela pressão social que sentiram com os diversos comentários na internet, afetando profundamente a autoestima deles.

Ximbinha faz harmonização facial e web comenta: 'Gato demais'



Além de visar a proporção facial, a harmonização também rejuvenesce a pele e realça a beleza natural. Dessa forma, vários métodos, não cirúrgicos, são realizados, como a toxina botulínica - conhecida como botox -, o laser, microagulhamento e os preenchimentos faciais e labiais, por exemplo.



Os internautas não perdoam, sendo comum ver uma série de comentários, reagindo às mudanças faciais entre celebridades. As pessoas comentam sobre como todos os adeptos da harmonização acabam, de certa forma, parecendo iguais, usando comparações. Contudo, as opiniões não param por aí e o procedimento ganhou até mesmo o apelido “demonização facial”.



A distorção de imagem está cada vez mais comum, sendo, muitas vezes, influenciada pela internet. As redes sociais de compartilhamento de fotos, como o Instagram, estão repletas de imagens de pessoas que aparentam perfeição, contudo, poucos pensam sobre a verdade por trás do conteúdo.



Além disso, existem também, os filtros. Recentemente, o instagram optou por excluir milhares de filtros desenvolvidos por usuários. Muitos deles, inclusive, modificam a aparência das pessoas, deixando o rosto mais fino, as bochechas mais coradas e, até mesmo, alteravam os formatos dos olhos e nariz.



A verdade é que envelhecer é uma ação natural e uma dádiva. As linhas de expressão, as alterações na textura da pele e nos cabelos, entre outras mudanças, fazem parte desse incrível processo natural do envelhecimento.



