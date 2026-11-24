Bombardeada pelo sentimento de culpa por não fazer exercício e levar vida sedentária, pois às vezes fico sentada diante de um computador por mais de 12 horas diárias, comprei uma esteira rolante. A engenhoca simula distâncias de 2,5 quilômetros a 8,5 quilômetros, dependendo da velocidade com que a esteira rola.

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Na verdade, é o modelo mais rudimentar dessas esteiras de teste de esforço, dotada até de pequeno computador que oferece uma série de funções, desde que se aprenda a lidar com ele, o que não é muito o meu caso.



A esteira é uma saída para a necessidade de andar. Dez entre dez médicos recomendam caminhada como salvação para todas as mazelas do corpo. Se bem que, na vida “real”, todos nós conhecemos um monte de gente que jamais andou e vive muitíssimo mais do que a média. E um montão de gente que cuida do corpo, preocupada com a tal da vida sedentária, e morre cedo, quando não tem infarto, ponte de safena e o escambau. O que, certamente já é outra história.



Segura, garantida e protegida contra o mau tempo, a trapizonga elétrica tem um incontornável problema: é a máquina de tédio. Para resolver, só há uma saída: acompanhar o exercício com televisão ligada. O que, sem dúvida, é uma experiência nova, TV logo de manhã.



Descobri em pouco tempo que, às vezes, isso lá tem tem seus encantos: é a hora preferida pelas estações a cabo para programar filmes antigos, certamente considerando que são piores ou menos atraentes do que os exibidos à noite, o que não é bem verdade. Deveria, aliás, ser o inverso: a violência deixada para a manhã, porque tem o dia inteiro para ser digerida, e o mundo da fantasia em horário nobre, quando é preciso calma antes de uma boa noite de sono.



A manhã é também a hora dos jornais internacionais, que, em razão do fuso horário diferenciado, colocam o mundo em sua casa logo bem cedo. Tônica de todos: desgraça. E tome Bósnia e sua guerra, os campos de refugiados de Ruanda, onde as pessoas morrem às centenas por dia. Sem falar nas seis facções em luta constante, que destroem o país. O continente africano é uma guerra só.



Lembranças também não faltam, há nítida diferença entre um continente que tem passado, que cultua a história, que mantém sua memória, e um país novo como o nosso, onde há a política de esquecimento coletivo.



Ontem, por exemplo, a Polônia comemorava os 50 anos do Gueto de Varsóvia, heroica resistência judaica contra a ocupação alemã. Duzentas mil pessoas morreram na resistência que durou dois meses, antes que os alemães conseguissem evacuar a área, fato que se transformou num dos maiores símbolos da luta pela liberdade do mundo moderno. Nas solenidades, que a televisão já mostrava de manhã bem cedo, a presença do presidente alemão, além da manifestação de boa vontade de ambos os lados, uma vez que 200 mil mortos não se apagam nem em 50 anos…



As habilidades não aparecem nesses jornais, fatos fortes despertam a atenção do mundo inteiro. Só que são tantos, e tão constantes, que é possível olhar para dezenas de mortos sem piscar o olho, porque a desgraça, como a glutonaria, é farta e anestesia mente e corpo... Difícil fugir disso.



Nesse amontoado de tragédias, o esporte não fica de fora. A Fórmula 1 dá, mais uma vez, a dimensão da barbárie: mais de 11 acidentes numa só corrida, morte não houve por pura sorte. Restou a parte nacional do jornal, que salvou a manhã e diminuiu a atenção na esteira rolante. O ministro Ricupero fez a primeira avaliação de um mês do Plano Real. Sua projeção é francamente otimista, há toda uma indicação de que não só ainflação, mas os juros também caem. Chegaremos ao fim do ano com inflação absolutamente controlada, segundo ele.



Como queda dos juros significa aquecimento do consumo, é bom para todos que as coisas estejam sendo feitas como estão, sem congelamentos, sem pressão direta do governo para criar estabilidade irreal. Outra queda: a do Lula, e a imprensa não se cansa de anunciar isso, os jornais de TV também.



E como o impossível acontece, vejo Parreira embarcando para Valência (terra da paella, que inveja!) e mostrando seu lado humano. Ele também fechou os olhos na hora em que Roberto Baggio cobrou o pênalti que deu a vitória ao Brasil! Ninguém, mas ninguém mesmo, esperava esse seu lado “gente como a gente”, que é uma surpresa e tanto.

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Com essa declaração surpreendente, a maquininha começa apitar sem parar, para me contar que já tinha andado três quilômetros. Então, já poderia descer da esteira e voltar para a cadeia dos horrores que vão pelo mundo. Credo, desse tipo de tensão, não há exercício que dê conta.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.