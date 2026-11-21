Faço parte – com satisfação – daquela legião de “viúvas” de Coco Chanel. Um dos mais fantásticos nomes da alta-costura francesa, a mulher que conseguiu trabalhar praticamente toda uma vida em cima de um mesmo modelo de roupa fazendo da modelagem uma busca constante de perfeição. Foi a roupa superfeminina, confortável, boa de usar. E, na acepção da palavra já meio gasta pelo uso indevido atemporal.

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Genial é o mínimo que se pode dizer de Chanel – que já teve sua vida escrita de várias maneiras, mereceu um filme e só não chegou ao Museu de Arte Moderna de Nova York, como aconteceu recentemente com Yves Saint Laurent, por ter morrido antes de os grandes costureiros serem considerados artistas e criadores, e não simplesmente cortadores de pano.



Depois que Chanel morreu, sua grife, que como todas as outras pertence a um grupo financeiro, foi entregue ao alemão Karl Lagerfeld, que responde por mais duas coleções: a que leva seu nome e a que leva a etiqueta Chloé. Considerado também como gênio, chamado de “kaiser” da alta-costura, Lagerfeld introduziu na Maison Chanel uma nova filosofia de trabalho e só colocava na passarela o que a velha Mademoiselle "mais detestava: o óbvio”.



Usando sempre as camélias, as correntes, as pérolas, os matelassados, símbolos da etiqueta reconhecidos em qualquer canto do mundo, Lagerfeld, em busca do rejuvenescimento do estilo da casa, fez tudo: jeans, couro, busto de fora, transparências, plástico, fez mochilas, bolsa de tecido – e abandonou como um “mofo” os famosos galões, o tweed tecido à mão, o luxo "low profile" que marcava o estilo Chanel.

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O último desfile da etiqueta, realizado em Paris na quinta-feira, 18, deixa entrever que o espírito de Chanel "baixou" de novo em sua "maison" da rua Cambon. Lagerfeld botou na passarela o tweed e as passamanarias, a saia envelope, os quatro bolsinhos, os "sautoirs” de pérolas, as correntes. "Entregou a rapadura" – mesmo que, para manter seu desejo de "épater", tenha feito a modelo raspar a cabeça.

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