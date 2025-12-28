Como Coco Chanel promoveu revolução na moda e cultura do século 20

Ela teve uma vida marcada por sérias dificuldades na infância e na adolescência. A mãe de Chanel, que era lavadeira, morreu vítima de tuberculose quando ela tinha apenas 12 anos. A futura estilista foi internada com a irmã em um orfanato administrado por freiras, onde Gabrielle aprendeu a costurar. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons