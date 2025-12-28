Celebridades e TV
Como Coco Chanel promoveu revolução na moda e cultura do século 20
-
Sua trajetória moldou a revolução estética e cultural que ela acabaria por provocar no vestuário feminino do século XX com suas criações vanguardistas. Foto: Reprodução de Video Prime Vídeo
-
Ela teve uma vida marcada por sérias dificuldades na infância e na adolescência. A mãe de Chanel, que era lavadeira, morreu vítima de tuberculose quando ela tinha apenas 12 anos. A futura estilista foi internada com a irmã em um orfanato administrado por freiras, onde Gabrielle aprendeu a costurar. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Na adolescência, trabalhou como cantora em cafés, ocasião em que ganhou o apelido “Coco”, uma alusão à música “Qui qu’a vu Coco” Foto: Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer
-
Apesar da origem humilde, Chanel demonstrou visão de futuro e ousadia, decidindo abrir caminho em um universo até então dominado por convenções rígidas. Foto: Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer
-
-
Em 1910, inaugurou sua primeira loja em Paris, a Chanel Modes, inicialmente dedicada à chapelaria. À época, ela passou a se tornar conhecida quando Gabrielle Dorziat, atriz de teatro, usou seus chapéus na peça “Bel Ami”. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Dois anos depois, ela inaugurou uma loja na região da Normandia em que, além dos chapéus, vendia roupas, incluindo uma linha esportiva feita com o tecido de malha jérsei. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
No mesmo período, ela criou uma blusa com listras horizontais inspirada no uniforme da marinha, a marinière. Foto: Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer
-
-
Em seguida, ela também apresentou um conceito inovador: peças femininas com linhas simples, confortáveis e sem espartilhos, libertando as mulheres do traje considerado opressivo. Foto: Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer
-
Chanel defendia a elegância prática, que refletia a independência feminina em uma sociedade em transformação. Foto: torbakhopper /Wikimédia Commons
-
Em 1918, ela comprou imóvel na rua Cambon, onde abriu a loja Chanel no térreo e que até hoje é um ponto turístico na capital francesa. Foto: Chris Waits/Wikimedia Commons
-
-
Em 1921, ela lançou o Chanel Nº 5, primeiro perfume a levar o nome de uma estilista e até hoje um dos mais vendidos do mundo. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Três anos depois, a estilista francesa lançou sua primeira coleção de maquiagem, com pós faciais e batons. Foto: Reprodução do instagram @chanelofficial
-
Ao longo das décadas, Coco Chanel consolidou-se como sinônimo de sofisticação. Ela foi responsável por lançar o tailleur de tweed, a bolsa de alça de corrente e o pretinho básico, que se tornaram clássicos universais. Foto: Liu Wen Cheng /Wikimédia Commons
-
-
A criação do tailleur de tweed, em 1956, é um dos símbolos da trajetória profissional de Chanel. Trata-se de um elegante conjunto de roupa feminino composto por um casaco e uma saia. Foto: Reprodução do Livro Vivendo com Coco Chanel: as casas e paisagens que moldaram a designer
-
A vida pessoal de Chanel foi marcada por romances, amizades influentes e também por controvérsias. Em especial, por sua ligação com figuras da elite europeia durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar das críticas, seu legado artístico permaneceu intacto. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Ela teve envolvimentos amorosos com figuras influentes da época. O suposto caso com o compositor e pianista russo Igor Stravinsky foi retratado no filme “Coco Chanel e Igor Stravinsky”, que encerrou o Festival de Cannes de 2009. Foto: Reprodução do Flickr Marcel & Rrose in Infrathin
-
-
Apesar da vida amorosa agitada, a estilista não se casou e nem teve filhos. Foto: Reprodução do Livro Coco Chanel: A Lenda e a Vida
-
Outra produção cinematográfica conhecida que tem Chanel como tema é a cinebiografia “Coco Antes de Chanel”, em que a atriz Audrey Tautou - de “O Famoso Destino de Amélie Poulain” - encarna a estilista. Foto: divulgação
-
Coco Chanel morreu aos 87 anos, em 10 de janeiro de 1971, em Paris, no famoso Hotel Ritz, onde viveu durante anos. A causa da morte foi um ataque cardíaco. Foto: Reprodução do Livro Coco Chanel: A Lenda e a Vida
-
-
Sua influência atravessou gerações. Mais do que roupas, Chanel criou um estilo de vida: livre, prático e atemporal. Foto: Haute Couture News/Wikimédia Commons
-
Hoje, a Maison Chanel segue como uma das marcas mais prestigiadas do mundo, e a estilista é lembrada como pioneira de uma moda que libertou as mulheres dos padrões de sua época e redefiniu o conceito de elegância. Foto: Pear285 /Wikimédia Commons